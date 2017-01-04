04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adıyaman'da FETÖ operasyonu

04 Ocak 2017 Çarşamba, 12:32

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, 5 emniyet amiri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, emniyet amiriyken açığa alınan 5 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

AKYAD öğrencilere yadım elini uzattı
YEREL

AKYAD ÖĞRENCİLERE YADIM ELİNİ UZATTI
oprak 2016 yılını değerlendirdi
YEREL

OPRAK 2016 YILINI DEĞERLENDİRDİ
Rektör Gönüllü Suriyelilerle bir araya geldi
YEREL

REKTÖR GÖNÜLLÜ SURİYELİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Engelsiz Yaşam Merkezinden hayat boyu yaşam koçluğu etkinliği
YEREL

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİNDEN HAYAT BOYU YAŞAM KOÇLUĞU ETKİNLİĞİ
Atıksu Arıtma Tesisi kuşların yaşam alanı oldu
YEREL

ATIKSU ARITMA TESİSİ KUŞLARIN YAŞAM ALANI OLDU
Sağlık koordinasyon kurulu toplandı
YEREL

SAĞLIK KOORDİNASYON KURULU TOPLANDI
SGK prim tahsilat süresi uzatıldı
YEREL

SGK PRİM TAHSİLAT SÜRESİ UZATILDI
Esnaf ve sanatkar zor bir yıl geçirdi
YEREL

ESNAF VE SANATKAR ZOR BİR YIL GEÇİRDİ
İtfaiye ekipleri bin 868 olaya müdahale etti
YEREL

İTFAİYE EKİPLERİ BİN 868 OLAYA MÜDAHALE ETTİ
Devlet Hastanesi'ndeki 1 Ocak doğumlu 45 personel için doğum günü partisi
YEREL

DEVLET HASTANESİ'NDEKİ 1 OCAK DOĞUMLU 45 PERSONEL İÇİN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ
Adıyaman Üniversitesi gelişiyor
YEREL

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİYOR
Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı
YEREL

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA GÖZALTI
Küçük Muhammed ilik nakli olmazsa ölecek
YEREL

KÜÇÜK MUHAMMED İLİK NAKLİ OLMAZSA ÖLECEK
Adıyaman'da terör operasyonu
YEREL

ADIYAMAN'DA TERÖR OPERASYONU
Gölbaşı ilçesinde don ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı
YEREL

GÖLBAŞI İLÇESİNDE DON VE BUZLANMAYA KARŞI TUZLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Adıyaman'daki terör operasyonu
YEREL

ADIYAMAN'DAKİ TERÖR OPERASYONU
İki otomobil çarpıştı: 2 Yaralı
YEREL

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI
AK Parti Kolları Başkanlığının yardım tırı yola çıktı
YEREL

AK PARTİ KOLLARI BAŞKANLIĞININ YARDIM TIRI YOLA ÇIKTI
Gölbaşı ilçesinde kar yağışı devam ediyor
YEREL

GÖLBAŞI İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR
Bulut ile Özdemir bir araya geldi
YEREL

BULUT İLE ÖZDEMİR BİR ARAYA GELDİ
Adıyaman'da trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı
YEREL

ADIYAMAN'DA TRAFİK KAZALARI MOBESE KAMERALARINA YANSIDI