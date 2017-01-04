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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Kayseri ve Sivas'tan Haleplilere yardım

04 Ocak 2017 Çarşamba, 12:33
Kayseri ve Sivas'tan Haleplilere yardım

KAYSERİ / SİVAS (AA) - Kayseri ve Sivas'ta temin edilen 6 tır yardım malzemesi, Haleplilere gönderildi.

Kayseri İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği aracılığıyla "Komşuluk Hakkı İçin İnsani Yardım Kampanyası"nda toplanan 55 ton kömürün Haleplilere gönderilmesi dolayısıyla, Dünya Ticaret Merkezi otoparkında tören düzenlendi.

Derneğin Acil Yardım Sorumlusu Mahmut Satıcı, törende, İdlib'deki çadır kamplara gelen Halepli mazlumlara daha önce un yardımı yaptıklarını söyledi.

Bugün de kış şartlarını göz önüne alarak Haleplilere kömür göndereceklerini belirten Satıcı, "Önümüzdeki cuma günü yine bir tır soba, pazar günü de 4 tır un göndereceğiz." dedi.

Zulümden kaçan Müslümanların, Türkiye'nin himayesinde Suriye topraklarında oluşturulan çadır kamplara alındığını anlatan Satıcı, şunları kaydetti:

"Gönderdiğimiz unlar orada ekmek oluyor. Ekmekleri de çadırda kalan mazlumlara dağıtıyoruz. Kayserililerden Allah razı olsun, o bölgeye buradan 2016'da 81 yardım tırı gönderildi. Zulüm devam ettiği, insanlar aç ve açıkta kaldığı, soğuktan titrediği sürece kampanyalarımız da devam edecek. Şimdi de kısa sürede gerçekleştirdiğimiz kampanya neticesinde 55 ton kömür temin ettik. Bunu İdlib'e ulaştıracağız."

Daha sonra kömürlerin yüklendiği 2 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderildi.

- Sivas

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, kaymakamlık ve belediye öncülüğünde, bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle başlatılan kampanyada toplanan gıda, giyim ve çocuk bezi yardımlarının yüklendiği 4 tır, törenle uğurlandı.

Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, çay bahçesi önünde düzenlenen törende, Suşehri halkı ve esnafının kampanya için seferber olduğunu söyledi.

Haleplilerin acısına duyarsız kalamadıklarını dile getiren Uzunoğlu, "Suriye'deki insanlık dramına tüm dünya gözlerini yumsa da Türkiye Cumhuriyeti, mazlumlar ve masumların yanında yer almaya devam edecektir. Halep'e atılan her bomba, her kurşun aslında insanlığa atılıyor. Tüm dünyanın gözleri önünde Suriye'de, Halep'te bir millet, bir tarih yok ediliyor." diye konuştu.

Uzunoğlu, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel de "İnsanlık onuru için kardeşlerimizin yardımlarına koşuyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin her daim yanındayız. Yardımlarımızla birlikte dualarımızı da gönderiyoruz." dedi.

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