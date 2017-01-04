Günde 4 miligram fazladan çinko hücreleri olumlu etkiliyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Günde 4 miligram fazladan çinko alımının, enfeksiyon ve hastalıklarla mücadeleye yardım eden hücreler üzerinde olumlu etki yaptığı bildirildi.

Science Daily internet sitesinde yer alan habere göre, UCSF Benioff Çocuk Hastanesi Araştırma Enstitüsünün (CHORI) yaptığı araştırma, çinko yönünden güçlendirilmiş ürünler ya da buğday tüketimiyle alınabilecek günde fazladan 4 miligram çinkonun, hücresel sağlık üzerinde çok olumlu etkisinin olduğunu gösterdi.

Araştırma çerçevesinde rastgele seçilmiş kişilerden oluşan grubun altı hafta boyunca izlendiği, bu süre içinde DNA dizilimlerinde sorunlar göz önünde bulundurarak, çinkonun insan metabolizması üzerindeki etkisini ölçtü. Araştırmanın diğerlerinden ayırt edici özelliği, ortalama bir çinko miktarının etkisini incelerken DNA parametresinin kullanılması oldu.

Sonuçları "American Journal of Clinical Nutrition" dergisinde yayımlanan araştırma ekibinin lideri Janet King, tüketilen besinlerdeki ortalama çinko miktarının, oksidatif stresi ve DNA hasarını azalttığını tespit ettiklerini söyledi.

Yaşam için gerekli birçok fonksiyonu kolaylaştırdığı bilinen çinkonun, büyüme ve sağlıklı bir bağışıklık sisteminde önemli rol oynadığı belirtiliyor.

Çinko, en çok kırmızı et ve deniz ürünlerinde bulunurken, badem, fıstık gibi kuru yemişler, nohut ve fasulye gibi baklagiller ihtiyacı karşılamaya yetecek kadar çinko içeriyor.



