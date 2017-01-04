Büyükşehir Gaziantepspor'da transfer çalışmaları

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GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor'un kulüp başkanı Osman Toprak, görüştükleri oyunculara en kısa sürede imza attırmak istediklerini söyledi.

Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ara transfer döneminin başlamasıyla takımı ikinci yarıya hazırlamak için ekip olarak çalıştıklarını dile getirdi.

Bu kapsamda bazı oyuncularla temas halinde olduklarını ve bazı transferlerde de son aşamaya geldiklerini ifade eden Toprak, "Görüştüğümüz oyunculara en kısa sürede imza attırıp, takım olarak hazırlık yapmak istiyoruz. Çünkü lig başladığında uyum sorunu yaşamak istemiyoruz. Sezonun ilk yarısında bazı şanssızlıklar yaşadık, bir takım hatalar yaptık. İnşallah ikinci yarıda bunlar olmayacak ve yolumuzda emin adımlarla ilerleyeceğiz." şeklinde konuştu.



