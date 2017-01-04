Kurtulmuş’tan Malkoç’a ziyaret

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ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’u ziyaret etti.

Malkoç’a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Kurtulmuş, Malkoç’un, gerek siyasi tecrübesi gerek hukuki bilgisi ve olaylara vukufiyeti dolayısıyla Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumunda başarılı görevler yapacağını söyledi.

Ombudsmanlık müessesesinin Türkiye’de yerleşmesi, kökleşmesi ve sorun çözücü bir kurum haline dönüşmesinde Malkoç’un çok değerli katkıları olacağına yürekten inandığını ifade eden Kurtulmuş, “Kendisine başarılar diliyorum. Bu kurumun, Türkiye demokrasisinin gelişmesi bakımından önemli katkılarının olacağına inanıyorum.” dedi.

- “Vatandaşla idare arasındaki sıkıntıları çözecek güzel bir kurum”

Şeref Malkoç ise Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumunun henüz taze bir kuruluş olduğunu ancak köklerinin Selçuklu ve Osmanlı'ya dayandığını vurguladı.

Bu yönüyle de iftihar duyulacak bir müessese olduğunu söyleyen Malkoç, şunları kaydetti:

"Vatandaşla idare arasındaki sıkıntıları, sorunları çözmek için yargıya gitmeden önce oluşturulmuş olan güzel bir kurum. Önemli olan bu millete hizmet etmektir. Bu milletin güzel insanlarına hizmet etmektir. Kurumların ya da bulunulan makamların çok fazla önemi yok ama özellikle Kamu Denetçiliği Kurumu, dostane çözüm açısından, mahkemeye intikal etmeden sorunların çözümü açısından, vatandaşın bir müracaat kapısıdır."

“Başın düşerse dara ombudsmanlığı ara” şeklinde de bir slogan belirlendiğini dile getiren Malkoç, "Türkiye’de hizmet standardının kalitesinin artması, yönetim ilkelerinin daha iyi olgunlaşması hatta Türkiye’de hukuk devletinin gerçekleşmesi anlamında vatandaşın hak ve özgürlüklerinin gelişmesi anlamında hak arama özgürlüğünde ve hak arama kültüründe önemli katkılarımız olacaktır." dedi.



