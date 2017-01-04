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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Döşemealtı'nın başpehlivanları kış kampında

04 Ocak 2017 Çarşamba, 12:53


ANTALYA (AA) - Antalya Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı, bir ay sürecek kış kampına girdi.

Antrenör Kemal Yıldız yönetimindeki başpehlivanlar 3 gün salonda, 2 gün çim sahada, bir gün de ormanda kros çalışması yaparak 2017 sezonu güreşlerine hazırlanıyor. Başpehlivanlar Orhan Okulu, Okan Acar, Serkan Serttürk, Ali Altun ve Ali Yanatma, 2017 yılı yağlı pehlivan güreşlerine haftanın 6 günü kondisyon ağırlıklı antrenman yaparak devam ediyor.

Yeşilbayır Mahallesinde bulunan kulüp tesislerinde bir ay sürecek kış kampına giren başpehlivanlar yeni yılın ilk antrenmanına neşeli başladı. Döşemealtı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cevat Yanar, pehlivanların antrenmanına bir tepsi baklava getirerek sporculara ikram etti.

Geçtiğimiz yıl katıldığı güreşlerde 6 birincilik, 8 ikincilik ve 12 üçüncülük alan başpehlivan Orhan Okulu da antrenör Kemal Yıldız nezaretinde çalıştı. Kulüp başkanı Cihan Sidel'in de izlediği antrenmanda başpehlivanlar koşu ve ısınma hareketleriyle başlayıp, bellerine bağladıkları ağırlıklarla koşarak devam etti. Sporcular daha sonra 5 kilogram ağırlığındaki toplarla çalıştı, şınav, mekik ve halata tırmanma ile kol kaslarının güçlenmesi için halat sallama antrenmanı yaptı.

Kemal Yıldız, kondisyon ağırlıklı kış kampına başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl kulübümüz adına başarılı bir sezon geçirdik diyebiliriz, ancak güreşte başarı Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleriyle ölçülüyor. 2016 yılında talihsizlik yüzünden kaybettiğimiz kemeri bu yıl Antalya'ya getireceğiz. Sporcularımız son derece istekli ve her zamankinden daha azimli. Başta Orhan Okulu olmak üzere tüm başpehlivanlarımız bu yıl Antalya ve Döşemealtı ilçemizin adını her yerde duyuracak."

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