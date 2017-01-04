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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Beşiktaş'ın Antalya kampı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 12:53


ANTALYA (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına devam etti.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kampta bulunan siyah-beyazlı ekip, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan futbolcular, top kapma çalışması yaptı. Top sürme ve şut çalışmasıyla devam eden idmanda dört gruba ayrılan futbolcular, iki ayrı yerde dar alanda çift kale maç oynadı.

Son idmanda sakatlanan ve sağ uyluk arka adalesinde zorlanma olduğu tespit edilen Ömer Şişmanoğlu, çalışmaya katılmadı. Sol ayak bileğinde ağrı hisseden Necip Uysal, tedbir amaçlı olarak çalışmaya devam etmedi.

Soğuk algınlığı nedeniyle dünkü idmana çıkmayan kaleci Tolga Zengin ile sağ arka adalesinde ağrı hissettiği için antrenmanda yer almayan Tolgay Arslan takımla çalıştı.

Beşiktaş, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına akşam gerçekleştireceği günün ikinci idmanıyla devam edecek.


- Neşeli idman


Antrenmanda futbolcuların neşeli oldukları gözlendi.

İdmanın top kapma bölümünde iki gruba ayrılan futbolcular, ortadaki takım arkadaşlarına topu kaptırmamak için büyük çaba sarf etti. Bu sırada eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.

Öte yandan bazı futbolcuların eşleri ve çocukları da idmanın bir bölümünü saha kenarından izledi. Antrenman sonrasında sahaya giren Luiz Rhodolfo ile Marcelo Guedes'in çocukları, bir süre topla oynadı. Rhodolfo ile Marcelo, çocuklarıyla basın mensuplarına poz verdi.


- Eto'o idmanı izledi


Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o, siyah-beyazlı takımın idmanını seyretti.

Beşiktaş ile aynı otelde kampta olan Antalyaspor, siyah-beyazlı takımla aynı saatte, yan yana sahalarda antrenman yaptı. Kırmızı-beyazlı takımla idmana gelen Eto'o, saha girişinde bir süre Beşiktaş'ın antrenmanını takip etti.

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