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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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FETÖ'nün OMÜ yapılanması ortaya çıkarıldı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 12:58

SAMSUN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Ondokuz Mayıs Üniversitesindeki (OMÜ) yapılanması ortaya çıkarıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY terör örgütünün ildeki yapılanması ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik istihbari ve operasyonel çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Terör örgütünün tüm kurumlarda olduğu gibi OMÜ'de de kendi hiyerarşik yapısını kurarak paralel bir yapılanmaya gittiğine dikkati çekilen açıklamada, gizliliğe önem verilerek özellikle üniversite imamı olarak adlandırılan örgüt yöneticisinin "Burhan" kod adı ile tanındığı, bu isim dışında bir alt örgüt yöneticisinin dahi hiç kimsenin gerçek ismini bilmediği kaydedildi.

Üniversite yapılanması içerisinde "Burhan" kod adlı örgüt yöneticisine direkt bağlı faaliyet gösteren Fen Sosyal Mühendislik Grubu (FSM) sorumlusu bulunduğu bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Buna bağlı olarak üç ayrı mühendislik imamı, eğitim fakültesi imamı, biyoloji bölümü imamı, fizik bölümü imamı, iktisat bölümü imamı, ilahiyat bölümü imamı, kimya bölümü imamı adıyla tanımlandırılan örgüt yöneticilerinin bulunduğu, yine FSM sorumlusuna bağlı Fen Edebiyat Grubu sorumlusu olduğu ve buna bağlı alt gruplar oluşturulduğu belirlenmiştir. Bu yapılanma içerisinde beşer altışar kişilik örgüt üyelerinden oluşan toplantı grupları oluşturulduğu, bu gruplara sohbet imamı olarak adlandırılan birer yönetici görevlendirildiği, FSM Grubu yöneticisi haricinde bir de tıp ve diş hekimliği bölümü sorumlusunun bulunduğu, bunun da yine 'Burhan' kod adlı örgüt yöneticisine direkt bağlı faaliyet gösterdiği yönünde tespitler yapılmıştır.

'Burhan' kod adlı örgüt yöneticisinin kimliği, KOM Şube Müdürlüğümüzce istihbarat birimleri ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar neticesinde tespit edilmiştir. Şüphelinin yurt dışında bulunmakta iken 15 Temmuz 2016'dan kısa süre önce ülkemize yabancı ülke pasaportu ile giriş yaptığı, kısa bir süre sonrasında da tekrar ülke dışına çıktığı ve bir daha geri dönmediği tespit edilmiştir. Adli mercilerce hakkında yakalama kararı çıkarılmış, halen kaçak durumda bulunmakta ve aranmaktadır."

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