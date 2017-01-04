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YEREL HABERLER  / ÇANKIRI HABERLERİ
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Çankırı'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü

04 Ocak 2017 Çarşamba, 12:59

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Aşağıyanlar köyünde yaşayan Mehmet Tarzen'in (56) bitişiğindeki evde kalan ağabeyi Behlül Tarzen, sabah saatlerinde kardeşinin beslediği muhabbet kuşlarının sesini duyamayınca şüphelenerek evine gitti.

Evde kardeşinin hareketsiz yattığını gören Behlül Tarzen, durumu 112 Acil servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler sobadan sızan gazdan zehirlenen Mehmet Tarzen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Tarzen'in cesedi Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada Tarzen'in evinde bulunan 2 muhabbet kuşunun da sobadan sızan gazdan zehirlenerek telef olduğu öğrenildi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Tarzen'in eşinin bir süre önce İstanbul'da yaşayan çocuklarını ziyarete gittiği bildirildi.

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