Doğu Karadeniz ihracatı, 2016'yı düşüşle tamamladı

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TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, sorumluluk alanlarındaki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2016 yılında yapılan ihracatın, önceki yıla göre yüzde 13,2 düştüğünü bildirdi.

Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2016 yılında 1 milyar 562 milyon 178 bin 445 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Bölgeden bir önceki yıl 1 milyar 800 milyon 31 bin 396 dolarlık ihracat yapıldığına işaret eden Gürdoğan, sorumluluk alanlarındaki illerden bir yılda yapılan ihracatın önceki yıla göre yüzde 13,2 azaldığını kaydetti.

Gürdoğan, söz konusu dönemdeki ihracatta ürün sıralamasında yüzde 8 düşüşle 1 milyar 40 milyon 808 bin 452 dolarla fındık ve mamullerinin birinci, yüzde 30 düşüşle 219 milyon 800 bin 776 dolarla yaş meyve sebze ürünlerinin ikinci, yüzde 22 düşüşle 112 milyon 716 bin 917 dolar tutarındaki ihracatla da madencilik ürünlerinin üçüncü sırada yer aldığını bildirdi.

Bölgeden bir yılda 119 ülkeye ihracat yapıldığını ifade eden Gürdoğan, "En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke İtalya, Gürcistan, Fransa, Almanya ve Rusya olmuştur. En çok ihracatımızın yapıldığı bu ülkelerden de İtalya'ya yüzde 34, Gürcistan'a yüzde 14 artış yaşanmasına rağmen, Almanya'ya yüzde 24, Fransa'ya yüzde 9 ve 2015 yılında en önemli ihraç pazarlarımızdan olan Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatımızda da yüzde 65 düşüş yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.

Gürdoğan, bölge ihracatında görülen düşüşteki en büyük etkenin, fındık ihracatındaki düşüş olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Doğu Karadeniz ihracatında yaşanan yüzde 13,2 düşüşte en önemli etken bölge ihracatı içinde oransal olarak en büyük ağırlığa sahip olan fındık ihraç fiyatlarının bir önceki sezona göre önemli oranda düşmüş olması, Rusya Federasyonu'nun ülkemiz yaş meyve sebze ürünlerine uygulamış olduğu ithalat kısıtlamaları ile madencilik ürünleri fiyatlarının 2016 yılı ilk yarısına kadar düşük düzeylerde seyretmesinden kaynaklanmıştır. Sadece Rusya Federasyonu’na yapılan ihracatımızda 2016 yılında bir önceki yıla oranla yaşanan yüzde 65 oranındaki düşüş, bölge ihracatımızın düşmesinde önemli etkeni teşkil etmiştir."

- "Bölge ihracatının yüzde 40'ı Trabzon tarafından gerçekleştirilmiş"

Karadeniz Bölgesi ihracatında 18 ilin yer aldığına dikkati çeken Gürdoğan, şunları kaydetti:

"18 ilin yer aldığı Karadeniz Bölgesi ihracatının yüzde 40'ı tek başına Trabzon tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Trabzon 81 il sıralamasında en çok ihracat gerçekleştiren 14'üncü il olmuştur. Bunun yanında, Türkiye geneli gerçekleştirilen fındık ihracatında Trabzon birinci sırada yer almakta ve yıl bazında yapılan fındık ihracatının yüzde 52'si Trabzon tarafından gerçekleştirilmiştir. Yine yaş meyve sebze sektöründe sektör birincisi çıkaran Trabzon ilimizden, 2016 yılında da en çok yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştiren firma sıralamasında sektör birinci ve üçüncüsü Trabzonlu firmalar olmuştur. Yaş meyve sebze ihracatında il sıralamasında ise Trabzon üçüncü sırada yer almış ve ülkemizden gerçekleştirilen yaş meyve sebze ihracatının yüzde 10'u Trabzon tarafından gerçekleştirilmiştir."

- "Rize madencilikte 10'uncu sırada yer almıştır"

Gürdoğan, Türkiye geneli gerçekleştirilen madencilik sektörü ihracatında 81 il içinde Rize'nin 10'uncu sırada yer aldığını da belirterek, sektör ihracatının yüzde 3'ünün tek başına Rize tarafından yapıldığını anlattı.

Gürdoğan şöyle devam atte:

"Bölgemiz ihracatında da yaşanan düşüşün, 2017 yılında artış trendine gireceği önümüzdeki aylarda görülecektir. Hükümetimiz tarafından 2017 yılında uygulamaya konulacak ihracata yönelik desteklerin bölgemiz ihracatında önemli artışlar sağlayacağına inanmaktayız. Bunun yanında bölgesel en önemli pazarımız olan Rusya Federasyonu'na yönelik yaş meyve sebze ihracatımızdaki kısıtlamaların da önümüzdeki aylarda tamamen kaldırılacak olması, bölge ihracatımızda önemli artışlara neden olacaktır. İhracatçılarımızın finansman imkanlarına erişiminin sağlanması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş olan sicil affına yönelik mevzuat düzenlemelerinin yasallaşması, Eximbank kredilerinin kullanımında teminat temini için bankalardan kaynaklı keyfi uygulamaların ortadan kaldırılması ve 2017 yılı için Ekonomi Bakanlığımızca uygulamaya konulacak ihracata yönelik destek uygulamaları ihracatımıza çok büyük katkılar sağlayacaktır."

Gürdoğan, yaşanan terör saldırıları nedeniyle zor günler geçirildiğine de işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hain terör saldırıları ile ülke olarak zor günler geçirdiğimiz bu günlerde, hainlerin masum savunmasız insanlara yönelik yapmış oldukları bu kalleşçe saldırılar bizleri derin üzüntülere boğmaktadır ancak bizler ülkemiz ekonomisine daha çok katkı sağlayarak bu zor günleri, ikinci Kurtuluş Savaşı'mızı da zaferlerle taçlandıracağımızdan hiç şüphemiz yoktur. Ülke olarak bu hainlikler karşısında daha güçlü olarak vatandaşlarımızla ele ele vererek, ülkemizin aydınlık yarınlara ulaşacağından ve 2023 yılı için hedeflenen dünyanın önde gelen güçlü ülkeleri seviyelerine ulaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemizin şanlı tarihine bakıldığında, emperyalist güçler ve onlara uşaklık yapan hainler hiçbir zaman emellerine ulaşamamış, Türk milletinin büyüklüğü karşısında ezilmiştir."



