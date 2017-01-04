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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana'da polisin şehit olduğu silahlı kavga

04 Ocak 2017 Çarşamba, 13:17

ADANA(AA) - Adana'da bir polisin şehit olduğu, ikisi polis 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6'sı tutuklu 22 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu sanıklar H.E, Hasan Bozdoğan, Erdoğan Özütok, Ufuk Çetin, Nurullah Tizer ve Süleyman Erarslan ile tutuksuz sanıklar Aydın Kılıç, Halit Bozdoğan, Ümit Yalçınkaya, Derviş Bozdoğan, Tuncay Bozdoğan, Süleyman Bozdoğan, Müslüm Bozdoğan, Ömer Önlü, Bülent Uçak, T.D., Necati Çakan, Emir Erarslan, Can Büyük, Ferit Deniz, Mahmut Selim ve Kemal Selim ile avukatları katıldı.

"Bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme, ikisini öldürmeye teşebbüs ve yağmaya teşebbüs" suçlarından haklarında ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıla varan hapis cezası istenen sanıkların kimlik tespitinin ardından savunmaları alındı.

H.E, savunmasında, çıkan silahlı çatışmada kendisinin bulunduğu yere doğru ateş edildiğini belirterek, "Ben de yanımdaki tüfekle ateş edilen yere doğru ateş ettim. Fişeğim bitti, tekrar doldurup ateş etmeye devam etti. Karşıdaki bir kişinin sendeleyip yere düştüğünü gördüm. Aramızda yaklaşık 500 metre mesafe vardı. Kalabalıktan biri 'Ateş etmeyin polisler geliyor' deyince ateş etmeyi kesip motosikletimle kaçtım." dedi.

Diğer sanıklar da olayla ilgilerinin olmadığını, silah kullanmadıklarını iddia etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar H.E, Ufuk Çetin ve Nurullah Tizer'in tutukluluğunun devamına, Süleyman Erarslan, Hasan Bozdoğan ve Erdoğan Özütok'un ise tahliyesine karar verdi.

Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Adana'da iki grup arasında 4 Ağustos 2016’da silahlı çatışma çıkmış, olayda polis memuru Mustafa Görenoğlu şehit olmuş, ikisi polis 3 kişi yaralanmıştı.

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