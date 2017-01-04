Trabzonspor'da ikinci transfer Mas

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TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, ara transferde Joao Pereira'nın ardından Arjantin'in San Lorenzo takımında forma giyen sol bek Emmanuel Mas ile de anlaşmaya vardığını borsaya bildirdi.

Bordo-mavili kulüp, 3,5 yıllık anlaşmaya vardığı Arjantinli oyuncuya toplam 4 milyon 802 bin avro, oyuncunun kulübü San Lorenzo'ya da 1 milyon 500 bin avro ödeyecek.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamalarda, şu ifadelere yer verildi:

"Emmanuel David Mas Sgros'un kulübümüze transferi konusunda oyuncu ve kulübü Club Atletico San Lorenzo De Almagro ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncunun kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon 500 bin avro ödenecektir.

Emmanuel Mas ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar olmak üzere 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya 2016-2017 futbol sezonu için 986 bin avro garanti ücret, 2017-2018 futbol sezonu için 1 milyon 272 bin avro garanti ücret, 2018-2019 futbol sezonu için 1 milyon 272 bin avro garanti ücret, 2019-2020 futbol sezonu için 1 milyon 272 bin avro garanti ücret ödenecektir."

27 yaşında 1,83 metre boyundaki futbolcu, bu sezon takımının 11 lig maçında 90'ar dakika olmak üzere 990 dakika forma giymiş, 1 gol ve 1 asist yapmıştı.