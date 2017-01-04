Sapanca Gölü'nde su seviyesi maksimuma yaklaştı

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SAKARYA (AA) - Sapanca Gölü'nde su seviyesinin maksimuma yaklaştığı bildirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, kentte geçen haftalarda etkisini artıran yoğun yağışlarla Sapanca Gölü su seviyesinde son 10 yılın en ciddi artışının kaydedildiğini belirtti.

Sapanca Gölü havzasına bu yıl yoğun kar yağdığına işaret eden Keleş, "Sapanca Gölü'nün seviyesi her geçen yıl bizi daha da sevindiriyor. Son yağışlar gölümüzün su seviyesini hızla yükseltti, yükseltmeye de devam ediyor. Gölümüzün seviyesi 31,90 metreye ulaştı. Gölün su dengesinin kontrol edilmesi ve su döngüsünün sağlanması için Çark Deresi'nin kapaklarını açtık." bilgisini verdi.

Yukarı havzada kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğunu kaydeden Keleş, bunun gelecek aylar ve yaz dönemi için sevindirici olduğunu vurguladı.

Sapanca Gölü havzasının korunması amacıyla bugüne kadar yaklaşık 120 milyon lira yatırım yaptıklarını belirten Keleş, şu ifadeleri kullandı:

"Son 3 yıldır gölün su seviyesi oldukça iyi durumda. Kurum olarak, gölden çekilen her metreküp suyu takip ediyoruz. Bu anlamda göl seviyesinin korunmasına özen gösteriyoruz. Gölün, yıllık ortalama 100 milyon metreküp güvenli su kullandırma potansiyeli var. Hayata geçirdiğimiz projeler ve aldığımız önlemlerle hem kalite hem de miktar bakımından gölün korunmasını sağlıyoruz. Dünyanın en kaliteli sularından birini vatandaşlarımızın musluklarına ulaştırıyoruz."

Kentte aralık sonunda etkili olan yağışlar sonucu Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi bir günde 18 santimetre yükselmiş, bu, son 10 yılın en büyük artışı olarak kayıtlara geçmişti. Son yağışlarla, gölün 32,20 metre olan maksimum su seviyesine ulaşmasına 30 santimetre kaldı.