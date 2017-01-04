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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Kargı Mahallesi'nde Mithat Sarı'ya ait ahırda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ahırdaki koyunların sesini duyan ve dışarıya çıktığında hayvanların bulunduğu alandaki samanların yandığını gören Sarı, itfaiye ekiplerini çağırdı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çabasıyla söndürüldü. Ahırdaki 20 küçükbaş hayvan ise telef oldu.

Sarı gazetecilere yaptığı açıklamada, ahırın etrafındaki demirlere kaynak yaptırdığını söyleyerek, "İş yaptığımız alandaki samanlar tutuşmuş. Koyunların sesine çıktığımda yangını gördüm. Ne yapacağımı şaşırdım. Hayvanların çıkması içi kapıları açtım. Kapının yakınındaki ateş nedeniyle gelmeyen hayvanlar yandı. 38 koyunum vardı, 20'si telef oldu." dedi.