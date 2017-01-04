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GAZİANTEP (AA) - Suriyeli nüfusun temel yaşam ve mesleki becerileriyle Türkçe dil becerilerinin geliştirilmesi, iş bulma şanslarının arttırılarak geçimlerine destek olunması amacıyla yürütülen "GAP Bölgesi'nde Suriye Krizinin Etkilerinin Azaltılması" projesi kapsamında Gaziantep'te 5 bin kişiye eğitim verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin topluma entegrasyonu kapsamında Türkçenin yanı sıra gelir getirici faaliyetler, atölye çalışmaları, ev ekonomisi ve psiko-sosyal destek eğitimleri veriliyor.

AB'nin finansmanıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) , Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle "GAP Bölgesi'nde Suriye Krizinin Etkilerinin Azaltılması" projesi hayata geçirildi.

Gaziantep ve Şanlıurfa'da yürütülen proje kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, Suriye krizinin sosyol-ekonomik ve kültürel etkisini azaltmak için çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Sanayi ve hizmet sektörüne yönelik mesleki eğitimler veren Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmalarla Suriyeli nüfusun temel yaşam ve mesleki becerileriyle Türkçe dil becerilerinin geliştirilmesi, iş bulma şanslarının arttırılması ve geçimlerine kısa ve uzun vadede destek olunması hedefleniyor.

Proje kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve UNDP işbirliğiyle Türkçe dil eğitimi, bilgisayar, aşçılık, pastacılık, cam boncuk, cilt bakımı ve kuaförlük kursları veriliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (GASMEK) ücretsiz düzenlenen ve Arapça tercüme olanağı da sağlanan eğitimler, haziran ayına kadar devam edecek.

- 82 eğitmen eğitildi

Gaziantep'te, "Göç, mülteci, Suriye" krizi üzerine çalışan uzman, eğitimci ve danışmanların çalışmalarına katkı sunmak, bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirmek ve kapasite geliştirmek amacıyla yapılan eğitmen eğitimine 82 kişi katıldı. Bu kapsamda 2 bin 951 Suriyeliye "Temel Yaşam Becerileri" eğitimi verildi.

Suriyelilere ayrıca bilgisayar sistem, bakım ve onarımı, bilgisayarda halı deseni çizimi, kutnu dokuma, tekstil ve kumaş boyama eğitimleri verilecek.

Öte yandan yaz dönemi boyunca Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan işbirliği çerçevesinde bin 37 Suriyeliye 20 branşta eğitim sağlandı.

Proje kapsamında geçici koruma altındaki 3 bin Suriyeliye yaşam becerileri ve dil eğitimleri ve bin 200 Suriyeliye de hizmet sektörüne yönelik kurs verilmesi amaçlanıyor.

Toplam 724 Türk, 4 bin 741 Suriyeli olmak üzere 5 bin 465 kişiden 5 bini eğitimi tamamladı, 465'i eğitime devam ediyor.



