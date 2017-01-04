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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de El Bab operasyonunu inşallah kısa sürede bitirecek şekilde yeni bir tertiplenmeye gidildi. ...

04 Ocak 2017 Çarşamba, 13:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de El Bab operasyonunu inşallah kısa sürede bitirecek şekilde yeni bir tertiplenmeye gidildi. İnşallah bu çok yakın bir zamanda hallolacak. Ardından Münbiç başta olmak üzere, terör örgütlerinin yuvalandığı diğer bölgeleri de temizlemekte kararlıyız."

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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MÜEZZİNOĞLU:
Başbakan Yıldırım: &quot;Efendim, bu başkanlık sistemi kimin sistemi? Hiç kimsenin sistemi değil. 600 yıllık Türkiye'nin, Türk milletinin yönetim geleneğinin bir sonucudur. Kimsenin sistemini de kopya etmeye ihtiyacımız yok. Bizim yeterince yönetim tecrübemiz vardır.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: "EFENDİM, BU BAŞKANLIK SİSTEMİ KİMİN SİSTEMİ? HİÇ KİMSENİN SİSTEMİ DEĞİL. 600 YILLIK TÜRKİYE'NİN, TÜRK MİLLETİNİN YÖNETİM GELENEĞİNİN BİR SONUCUDUR. KİMSENİN SİSTEMİNİ DE KOPYA ETMEYE İHTİYACIMIZ YOK. BİZİM YETERİNCE YÖNETİM TECRÜBEMİZ VARDIR."
Başbakan Yıldırım: &quot;Anayasa değişikliği gündemde var, 'Efendim, anayasa değişikliğine ne hacet var', 'Niye anayasa değişikliği ile uğraşıyorsunuz, terör var' diyorlar. Bakın, bunların hepsi tuzaktır, tam da bugün anayasa değişikliği en büyük ihtiyaçtır.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: "ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE VAR, 'EFENDİM, ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE NE HACET VAR', 'NİYE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE UĞRAŞIYORSUNUZ, TERÖR VAR' DİYORLAR. BAKIN, BUNLARIN HEPSİ TUZAKTIR, TAM DA BUGÜN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ EN BÜYÜK İHTİYAÇTIR."
Başbakan Yıldırım: &quot;Şu 6 ay içerisinde bir darbe geçirdik ki bu darbe başka ülkelerin başına gelseydi yerle yeksan olurdu. Ama biz, milletimizin, liderimizin, Cumhurbaşkanımızın sayesinde bu alçaklara bu bayrağı çiğnetmedik, bu vatanı teslim etmedik. Belli ki bunlar ders almamış, şimdi üçü, beşi birden geliyor. Alayı gelsin, hepsinin canına okuruz. Çünkü bizim arkamızda millet var.&quot;
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BAŞBAKAN YILDIRIM: "ŞU 6 AY İÇERİSİNDE BİR DARBE GEÇİRDİK Kİ BU DARBE BAŞKA ÜLKELERİN BAŞINA GELSEYDİ YERLE YEKSAN OLURDU. AMA BİZ, MİLLETİMİZİN, LİDERİMİZİN, CUMHURBAŞKANIMIZIN SAYESİNDE BU ALÇAKLARA BU BAYRAĞI ÇİĞNETMEDİK, BU VATANI TESLİM ETMEDİK. BELLİ Kİ BUNLAR DERS ALMAMIŞ, ŞİMDİ ÜÇÜ, BEŞİ BİRDEN GELİYOR. ALAYI GELSİN, HEPSİNİN CANINA OKURUZ. ÇÜNKÜ BİZİM ARKAMIZDA MİLLET VAR."
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ÖSYM Başkanı Demir: &quot;(LYS'de bu yıl ilk kez uygulanacak kısa cevaplı sorular) Bir kelimelik cevaplar öngörüyoruz. Adaylarımız, doğru cevabı ilgili kutucuğa yazıp kodlayacak. Birçok adayda, ‘el yazımdan dolayı bir kayıp olursa' diye bir kaygı var. Bu kaygıları gidermek için kodlama yapmalarını isteyeceğiz. Zaten tek kelimelik ya da matematikte en fazla 3 basamaklı bir rakamı yazıp kodlamalarını isteyeceğiz. Okuma hataları olmaması için adayın aynı anda yazdığını kodlaması gerekecek.&quot;
YEREL

ÖSYM BAŞKANI DEMİR: "(LYS'DE BU YIL İLK KEZ UYGULANACAK KISA CEVAPLI SORULAR) BİR KELİMELİK CEVAPLAR ÖNGÖRÜYORUZ. ADAYLARIMIZ, DOĞRU CEVABI İLGİLİ KUTUCUĞA YAZIP KODLAYACAK. BİRÇOK ADAYDA, ‘EL YAZIMDAN DOLAYI BİR KAYIP OLURSA' DİYE BİR KAYGI VAR. BU KAYGILARI GİDERMEK İÇİN KODLAMA YAPMALARINI İSTEYECEĞİZ. ZATEN TEK KELİMELİK YA DA MATEMATİKTE EN FAZLA 3 BASAMAKLI BİR RAKAMI YAZIP KODLAMALARINI İSTEYECEĞİZ. OKUMA HATALARI OLMAMASI İÇİN ADAYIN AYNI ANDA YAZDIĞINI KODLAMASI GEREKECEK."

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