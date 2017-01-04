Trabzonlu öğrencilerden Haleplilere yardım

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TRABZON (AA) - Trabzon'da, Bedri Rahmi Eyüpoğlu Ortaokulu öğrencileri "Dünya dönüyor, Halep ölüyor" kampanyası kapsamında harçlıklarından 13 bin 500 lira yardım topladı.

Öğrencilerin harçlıklarından biriktirdikleri 13 bin 500 liranın Kızılay Trabzon Şubesi yetkililerine teslimi amacıyla okul bahçesinde program düzenlendi.

Projeden sorumlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Nazen Küçük, yaptığı konuşmada, komşusu aç iken tok yatmamayı öğütleyen bir Peygamberin ümmeti olduklarını belirtti.

Çocuklar için en etkili ve kalıcı öğrenme yolunun şüphesiz hayat olduğuna işaret eden Küçük, şunları söyledi:

"Hepimiz hayatımızın çeşitli dönemlerinde birilerine maddi ve manevi yardımda bulunmuşuzdur. Bugün Halep, yarın ise farklı bir coğrafya ve insanlar olabilir. Projenin planlanmasında 7. sınıf öğrencilerimiz çok etkin rol aldı. O minik yürekler duygu yüklü sloganlar hazırlayarak kampanyalarını tüm sınıflara duyurdu. Kampanya sırasında cebindeki harçlığı paylaşan öğrenciler bizim ne kadar duyarlı bir millet olduğumuzu ortaya koymuştur."

Kızılay Trabzon Şubesi Başkan Yardımcısı Oğuz Kara da "Bu coğrafyada Türk halen beklenendir. Türk Kızılayı da başka sivil toplum örgütleri ile bunu yapmaya çalışıyor. Türkiye Kızılayı Halep'te masum ve mazlum çocuklar ile kadınlara ulaştıracaktır." dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde Halep'in 6 bin şehit verdiğini kaydetti. Genç, "Halep'teki şehitlerimizin torunlarına yardım ediyorsunuz. Bu çok anlamlı ve tarihi bir yardım. Çanakkale Savaşı'nda en çok şehit veren vilayet Halep'tir. Onların da katkısıyla bağımsız Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş. Halep gerçekten şu anda ağlıyor. Halep'te insanlar sadece ölmüyor insanlık da ölüyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 4. sınıf öğrencisi Elif Yamak, "Halep yanıyor" isimli şiiri okudu. Daha sonra öğrencilerin kampanya kapsamında topladığı 13 bin 500 liralık çek, Kızılay Trabzon Şubesi Başkan Yardımcısı Kara'ya verildi.

Programa, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş da katıldı.