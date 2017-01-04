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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Herkes gibi ben de tasvip etmediğim görüntüleri, ifadeleri eleştirmişimdir. ...
04 Ocak 2017 Çarşamba, 13:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Herkes gibi ben de tasvip etmediğim görüntüleri, ifadeleri eleştirmişimdir. Bunları da bireysel ifade özgürlüğümün sınırları dahilinde söylemişimdir ama asla temsil ettiğim kamu gücünü kullanarak, kimsenin hayat tarzına müdahale sayılabilecek bir yola başvurmadım. Bu yönde bir uygulamaya asla tevessül etmedim. Kurucusu olduğum siyasi partinin de bu yönde girişimi, adımı hiçbir zaman bu noktada olmamıştır."