Yurtta asayiş

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADANA (AA) - Adana'da hal komplekisinde park halindeki bir kamyonda sürücünün cesedi bulundu.

Vedat Dalokay Hal Kompleksinde park halinde bir kamyonun uzun süre hareket etmemesinden şüphelenen kişi, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şoför koltuğunda bir kişinin cesedini buldu. Soruşturmayı sürdüren ekipler, bu kişinin araç şoförü Fesih Gezer (44) olduğunu belirledi.

Gezer'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yüzünde yanık izleri olduğu tespit edilen cesedin yanında bir semaver bulunduğu belirtildi. Gezer'in semaverdeki kömürden sızan gazdan zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

Öte yandan, Van'da manavlık yaptığı belirlenen Gezer'in meyve sebze almak için geldiği Adana'da hale 29 Aralık'ta giriş yaptığı öğrenildi.

- Adana'da otomobil hırsızlığı girişimi iddiası

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, park halindeki otomobili çalmaya çalıştıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki Adana Merkez Otogarı'nda park halindeki bir otomobil, 2 kişi tarafından düz kontak yapılarak çalınmaya çalışıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otogara giderek araçtaki 2 zanlıyı yakaladı.

Zanlılardan 18 yaşından küçük A.F, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi, G.B. ise emniyet müdürlüğüne götürüldü.

G.B, emniyetteki işlemin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen G.B, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Zanlı A.F. ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderilecek.

- Otomobil motorunda uyuşturucu sevkiyatı

MANİSA (AA) - Manisa'da, otomobilin motor bölümüne gizlenmiş 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İhbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan gelen plakası belirtilmeyen otomobili kent girişinde durdurdu.

Dedektör köpeği "Narko"nun da katıldığı aramada, aracın motor bölümüne gizlenmiş çantada 400 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Otomobildeki M.Ö. ve S.Z, gözaltına alındı. Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

- Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Grup Amirliği ekipleri, İbrahimce Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu satışı yaptıkları iddia edilen 6 kişi yakalandı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 408 uyuşturucu hap, 600 gram esrar ve 41,2 gram sentetik uyuşturucu ile 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

- Milas'taki uyuşturucu operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 kişi tutuklandı.

Milas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, İzmir'den Muğla'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine 29 Aralık 2016'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan A.R.E, B.Ü, E.K, A.D, V.G. Ş.A. ve M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan mahkemece tutuklandı.

Dedektör köpeğinin yardımıyla zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 409 uyuşturucu hap ve 77 gram esrar ele geçirilmişti.



