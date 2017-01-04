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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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18. Ulusal Turizm Kongresi Mardin'de yapılacak

04 Ocak 2017 Çarşamba, 13:33
18. Ulusal Turizm Kongresi Mardin'de yapılacak

MARDİN (AA) - Ulusal Turizm Kongresi'nin 18'incisi bu yıl Mardin'de yapılacak.

Kentte, 18-22 Ekim'de gerçekleştirilecek kongre için Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Mardin Eğitim Vakfı (MARSEV) tarafından işbirliği protokolü imzalandı.

Mardin Valiliğinde düzenlenen törende konuşan Vali Yaman, 18. Ulusal Turizm Kongresi'nin Mardin'de yapılmasının önemine değindi.

Kongrenin kente önemli katkı sunacağını dile getiren Yaman, "İnşallah yüzümüzün akıyla bu organizasyondan başarılı bir şekilde çıkacağız." dedi.

Yaman, bu konuda herkesin desteğini beklediklerini belirterek, bu tür etkinliklerle kentin hak ettiği değere ulaşması için bütün kurumlarla koordineli bir şekilde yoğun bir çalışma içinde olacaklarını vurguladı.

"Bütün kurumlarımız, belediye de dahil, Mardin'deki etkinlik sayısını artırarak ülke gündemine daha farklı oturmak istiyoruz. Bu şehri çok huzurlu bir hale getirmemiz gerekiyor. Onun temellerini attık ve atıyoruz." diyen Yaman, şu anda kentin daha huzurlu ve moralli olduğunu gördüklerini aktardı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, kongrenin Mardin'de yapılacak olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ağırakça, 3 yıllık bir mücadele sonunda kongrenin kentte yapılmasına karar verildiğine işaret ederek, "Nihayet Mardin'e bu kongre gelmiş oldu. Ulusal bir kongre ama uluslararası bir kongre olacağına inanıyoruz. Onlarca akademisyen yüzlerce turizmci Mardin'i şereflendirecek. Kongrenin Mardin'in turizmini yeniden canlandırmak açısından büyük bir rol oynayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, kentin en önemli rotasının turizm olduğunu anlatarak, bu kapsamda kongrenin kente önemli katkı sunmasını beklediklerini söyledi.

MARSEV Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Nehrozoğlu da birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentte gerçekleştirilecek kongreye katkı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kongreye 500'e yakın akademisyen ve sektör temsilcisinin katılması beklenirken, kongrede 300'ü aşkın da bildiri yayınlanacağı belirtildi.

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