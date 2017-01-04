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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimse 'önümü göremiyorum' deme lüksüne sahip değildir. Herkes, bir ...
04 Ocak 2017 Çarşamba, 13:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimse 'önümü göremiyorum' deme lüksüne sahip değildir. Herkes, bir arkasındakinin önünü açarak, bu fedakarlığı yaparak, bu riski alarak ilk adımı atmalıdır. Kimse bu ilk adımı atmadığında, herkes yerinde sabit kaldığında, işte şu anda olduğu gibi varlık içinde yokluk çekmeye mahkum oluruz. Bunun için diyorum ki gelin ülkemiz, vatanımız, milletimiz için her birlikte harekete geçelim."