EYOF 2017'ye doğru

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un ev sahipliğinde 11-18 Şubat'ta düzenlenecek 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) kayakla atlama branşında Türkiye'nin tek temsilcisi olan Muhammed Ali Bedir, "EYOF'ta, ülkemizin daha önce hiç madalya kazanmadığı bir yarışta, kendi evimizde ve insanlarımızın önünde bu organizasyonu taçlandırmak istiyoruz." dedi.

EYOF için hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren 16 yaşındaki milli sporcu Muhammed Ali Bedir, Türkiye'yi kayakla atlamada temsil edecek tek sporcu olma özelliğini taşıyor.

Kayakla atlamayla 9 yıldır ilgilenen Bedir, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hayallerim ve hedeflerim büyük. Bunların doğrultusunda ilerliyorum. Bir kuş misali havada uçuyorsunuz ve bu bizim hem avantajımız hem ayrıcalığımız. Kuş gibi havada uçarken tamamen tekniğinize odaklanıyorsunuz, başka bir şey düşünmüyorsunuz, bu da sizi özgür kılıyor." diye konuştu.

Norveç'teki Gençlik Olimpiyatları da dahil birçok uluslararası organizasyonda Türkiye'yi temsil ettiğini söyleyen Bedir, "EYOF'ta, ülkemizin daha önce hiç madalya kazanmadığı bir yarışta, kendi evimizde ve insanlarımızın önünde bu organizasyonu taçlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bedir, EYOF'ta kendi branşında tek temsilci olmanın hem gurur hem de ağırlık verdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tabii ki gurur, ağırlığın üzerine çıkıyor. Çünkü teksiniz ve kayakla atlamada tüm ülkenin gözü üzerinizde olacak. Bunu anlatmaya kelimeler yetmiyor çünkü çok farklı bir duygu. Kayakla atlamada sadece kendimi temsil etmeyeceğim, takımımı da temsil edeceğim ve Türkiye'de kayakla atlamanın nerede olduğunu göstereceğim. Rakiplerimin güçlü ve zorlu olduğunu biliyorum ama ben de kolay bir rakip değilim. Bunu onlara göstereceğim. Çünkü ben Türk sporcusuyum ve kendi halkımın önündeyim. Onların desteğiyle hedefim ilk üçe girmek."

EYOF hazırlıkları için yurt dışında yarışlara ve antrenmanlara gittiğini belirten Bedir, "İnsanın kendi evinde, kendi rampasında atlaması apayrı bir duygu. Buradaki kuleler yeniden yapıldı. EYOF için hazırlanıyoruz ve rampalar şu an harika. EYOF'un Erzurum'da yapılması Dadaşlar şehrinin tanıtılması demek. Erzurum, Türkiye'nin en özel şehirlerinden biri. Şehir bu organizasyonu hak ediyordu ve kazandı. Şimdi de başarılar elde etme zamanı." şeklinde konuştu.

Muhammed Ali Bedir, hedefinin Dünya Şampiyonası'nda yarışıp Türkiye'yi birinciliğe taşımak olduğunu belirterek, "Türkiye'yi kayakla atlamayla tanıştırmak istiyorum. Daha sonra olimpiyatlara giderek şampiyonluk elde etmek ve Türkiye'nin artık kış sporlarında söz sahibi olmasına katkı vermek niyetindeyim." ifadelerini kullandı.

