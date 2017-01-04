Ordu'dan Halepliler için 7 tır yardım malzemesi

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ORDU (AA) - Ordu'da Memur-Sen Ordu Şubesi öncülüğünde Halepliler için toplanan 200 ton un, 7 tırla bölgeye gönderildi.

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, tırların uğurlanması amacıyla Altınordu ilçesindeki Tayfun Gürsoy Parkı'nda düzenlenen törende, Memur-Sen Ordu Şubesi yetkililerini tebrik ederek, il genelinde kısa süre önce başlatılan kampanyaya çok ciddi katılım olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Balkanlıoğlu, "Ordulu kardeşlerimiz Halep için temin ettikleri yaklaşık 200 ton unu Suriye'ye gönderiyor. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Ordu halkının her zaman üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını ifade eden Vali Balkanlıoğlu, tüm Ordu halkına teşekkür etti.

Vali Balkanlıoğlu, bugünkülerle Ordu'dan Halep'e gönderilen tır sayısının 20'yi geçtiğini söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz da daha önce Valilik ve belediyeler öncülüğünde 13 tırın Halep'e gönderildiğini anlattı. Yılmaz, "Bugün de Memur-Sen Ordu Şubesi öncülüğünde 7 tır unu Halep'e gönderiyoruz. İnşallah bu yardımlar mazlumlar ve garibanlara ilaç olur." diye konuştu.

Bunların haricinde Ordu'daki sivil toplum örgütlerinin de düzenledikleri kermesten elde ettikleri gelirleri Halep'e gönderdiklerini kaydeden Yılmaz, "Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu yardımların artarak devam etmesini diliyoruz." ifadesini kullandı.

Memur-Sen Ordu Şube Başkanı İsmail Çelenk de yardım kampanyasını 15 gün önce başlattıklarına işaret ederek, "Tüm ilçelerimizdeki teşkilatlarımız kampanya için adeta seferber oldu. Çok kısa sürede 200 ton unu toplamayı başardık. Bizlere bu anlamda destek olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Duaların ardından tırlar yola çıktı.