04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Muğla'da kar keyfi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 13:52
Muğla'da kar keyfi

MUĞLA (AA) - Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü Muğla'nın Göktepe ve Yılanlı mevkilerinde kar yağışının ardından vatandaşlar kar keyfi yaşadı.

Kent merkezine 15 kilometre mesafedeki Yılanlı bölgesinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışının ardından vatandaşlar mangal keyfi yaşadı, çocuklar da kardan adam yapıp kartopu oynadı.

- Kapanan yollar açılıyor

Muğla'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yolları, belediye ekiplerince açılıyor. Göktepe ve Yılanlı mevkilerinde kar yağışı nedeniyle merkeze uzak Özlüce, Gazeller, Yörükoğlu, Şenyayla, Dokuzçam, Yemişendere, Sungur, Muratlar, Günlüce, Göktepe ve Fadıl mahallelerinde belediye ekiplerince kar kürüme çalışması yapıldı, buzlanma nedeniyle de yollar tuzlandı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, ekiplerin kar ve buzla mücadele için gece gündüz ara vermeden çalıştıklarını söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, greyderle yükseklerdeki mahallelerde yolların açık ve güvenli hale gelmesi için çalışma yürüttüğünü belirten Gümüş, "Amacımız kapalı yol kalmaması. İşlerine, okullarına gitmek için yola çıkan vatandaşlarımızın ve çocukların açık ve güvenli yollarda seyahat edebilmeleri için kar ve buzla mücadelemiz devam ediyor." dedi.

Kırsal mahallelerde 32 kilometre yolu kardan temizlediklerini ifade eden Gümüş, "Ayrıca mahalle içi yollarımızda buzla mücadele için tuzlama çalışmaları yaptık. Vatandaşlarımızın zor durumda kalmamaları için kış lastiği ve zincir kullanımı gibi önlemleri almalarını önemle rica ediyorum." diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Kesilen 3 parmağı 8 saatlik ameliyatla dikildi
YEREL

KESİLEN 3 PARMAĞI 8 SAATLİK AMELİYATLA DİKİLDİ
Muğla'da öğrencinin darbedildiği iddiası
YEREL

MUĞLA'DA ÖĞRENCİNİN DARBEDİLDİĞİ İDDİASI
Fethiye'de Galatasaray taraftarları yardıma koşuyor
YEREL

FETHİYE'DE GALATASARAY TARAFTARLARI YARDIMA KOŞUYOR
Sağlık Müdürü Tekin'e teşekkür ziyareti
YEREL

SAĞLIK MÜDÜRÜ TEKİN'E TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Sarıkamış şehitleri anılıyor
YEREL

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANILIYOR
Beçin Kalesi için hatıra para
YEREL

BEÇİN KALESİ İÇİN HATIRA PARA

Ahırda çıkan yangında 20 küçükbaş hayvan telef oldu
YEREL

AHIRDA ÇIKAN YANGINDA 20 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU
Prematüre bebek İzmir'e sevk edildi
YEREL

PREMATÜRE BEBEK İZMİR'E SEVK EDİLDİ
Milas'ta gizli buzlanma kazası: 10 yaralı
YEREL

MİLAS'TA GİZLİ BUZLANMA KAZASI: 10 YARALI
Milas'ta işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı
YEREL

MİLAS'TA İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERDE YANGIN ÇIKTI
Sosyal medyada terör propagandası yapan asker tutuklandı
YEREL

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASI YAPAN ASKER TUTUKLANDI
Milas'ta berberler ve kuaförler derneğinde istifalar
YEREL

MİLAS'TA BERBERLER VE KUAFÖRLER DERNEĞİNDE İSTİFALAR
Ambulans helikopter prematüre bebek için havalandı
YEREL

AMBULANS HELİKOPTER PREMATÜRE BEBEK İÇİN HAVALANDI
Dalaman Ziraat Odası Başkanı Tuncay; &quot;Yerli tohuma sahip çıkmalıyız&quot;
YEREL

DALAMAN ZİRAAT ODASI BAŞKANI TUNCAY; "YERLİ TOHUMA SAHİP ÇIKMALIYIZ"
Milas'ta Kızılay destekçilerine teşekkür plaketi
YEREL

MİLAS'TA KIZILAY DESTEKÇİLERİNE TEŞEKKÜR PLAKETİ
Fethiye'de ev yangını korkuttu
YEREL

FETHİYE'DE EV YANGINI KORKUTTU
Muğla'da 2 tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

MUĞLA'DA 2 TIR ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Seydikemer'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

SEYDİKEMER'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler
YEREL

EGE DENİZİ'NDE YASA DIŞI GEÇİŞLER
Seydikemer'de kar naylon seraları yıktı
YEREL

SEYDİKEMER'DE KAR NAYLON SERALARI YIKTI
aymakam Arslan'dan kırsal mahalle ziyareti
YEREL

AYMAKAM ARSLAN'DAN KIRSAL MAHALLE ZİYARETİ
Milas'ta bıçaklı saldırgan tutuklandı
YEREL

MİLAS'TA BIÇAKLI SALDIRGAN TUTUKLANDI
Milas Kaymakamlığı yaşlı adamı sevindirdi
YEREL

MİLAS KAYMAKAMLIĞI YAŞLI ADAMI SEVİNDİRDİ
Milas'taki uyuşturucu operasyonunda 7 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL

MİLAS'TAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 7 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ