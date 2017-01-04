Muğla'da kar keyfi

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MUĞLA (AA) - Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü Muğla'nın Göktepe ve Yılanlı mevkilerinde kar yağışının ardından vatandaşlar kar keyfi yaşadı.

Kent merkezine 15 kilometre mesafedeki Yılanlı bölgesinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışının ardından vatandaşlar mangal keyfi yaşadı, çocuklar da kardan adam yapıp kartopu oynadı.

- Kapanan yollar açılıyor

Muğla'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yolları, belediye ekiplerince açılıyor. Göktepe ve Yılanlı mevkilerinde kar yağışı nedeniyle merkeze uzak Özlüce, Gazeller, Yörükoğlu, Şenyayla, Dokuzçam, Yemişendere, Sungur, Muratlar, Günlüce, Göktepe ve Fadıl mahallelerinde belediye ekiplerince kar kürüme çalışması yapıldı, buzlanma nedeniyle de yollar tuzlandı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, ekiplerin kar ve buzla mücadele için gece gündüz ara vermeden çalıştıklarını söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, greyderle yükseklerdeki mahallelerde yolların açık ve güvenli hale gelmesi için çalışma yürüttüğünü belirten Gümüş, "Amacımız kapalı yol kalmaması. İşlerine, okullarına gitmek için yola çıkan vatandaşlarımızın ve çocukların açık ve güvenli yollarda seyahat edebilmeleri için kar ve buzla mücadelemiz devam ediyor." dedi.

Kırsal mahallelerde 32 kilometre yolu kardan temizlediklerini ifade eden Gümüş, "Ayrıca mahalle içi yollarımızda buzla mücadele için tuzlama çalışmaları yaptık. Vatandaşlarımızın zor durumda kalmamaları için kış lastiği ve zincir kullanımı gibi önlemleri almalarını önemle rica ediyorum." diye konuştu.