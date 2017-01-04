04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"En uzun horon" rekorunu Almanya'dan Türkiye'ye taşıyacaklar

04 Ocak 2017 Çarşamba, 13:53
"En uzun horon" rekorunu Almanya'dan Türkiye'ye taşıyacaklar

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği, Almanya'da bin 744 kişiyle kırılan "En uzun horon" rekorunu geçebilmek için "El Ele Tutuşalım, Rekorda Buluşalım" kampanyası başlattı.

Rekor denemesiyle ilgili tanıtım toplantısı düzenleyen Orhangazi Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cemal Karagüzel, horon rekoru için Guinness'e başvurduklarını söyledi.

Karagüzel, temmuz ayında yapılacak 16. Kadırga Şenlikleri'nin hazırlıklarına başladıklarını belirterek, "Bu yıl farklı bir heyecan katalım diye düşündük. Bu konuda Guinness Türkiye Temsilciliğine başvurumuzu yaptık. Kadırga Şenliği'nde en uzun horonla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istiyoruz." dedi.

"En uzun horon" rekorunun Almanya'da bin 744 kişiyle kırıldığını hatırlatan Karagüzel, "Amacımız bu rekoru Türkiye'ye ve dolayısıyla da Orhangazi'ye taşımak. Rekoru kırmak için horon zinciriyle ilgili 'El Ele Tutuşalım Rekorda Buluşalım' adı altında kampanya başlattık." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Neşet Çağlayan da organizasyonun çok önemli olduğunu belirterek, "Bu sadece rekor denemesi veya Almanya'dan rekorun Türkiye'ye taşınması açısından değil, bir arada ve birlikte olma ruhunu geliştirme açısından da çok önemli. El ele tutuşarak, en fazla ihtiyacımız olan birlik ve beraberlik ruhunun biraz daha fazla pekişmesine sebep olacağı için bu etkinliği çok önemsiyorum." diye konuştu.

Toplantıya, Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz, Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin, rekor danışmanı Aydın Türkgücü, Bursa Trabzonlular Dernekleri Federasyonu Başkanı Nuri Uğurlu, Yalova Karadenizliler Derneği Başkanı Metin Bahadır ve bazı hemşehri derneklerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İLGİLİ HABERLER

GÜNCELLEME - Bursa merkezli FETÖ/PDY'ye &quot;kripto&quot; operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - BURSA MERKEZLİ FETÖ/PDY'YE "KRİPTO" OPERASYONU

Karacabey Belediyesi'nden Halep'e yardım eli
YEREL

KARACABEY BELEDİYESİ'NDEN HALEP'E YARDIM ELİ
Bursa'yı 115'i aşkın ülkeden 2 milyon kişi izliyor
YEREL

BURSA'YI 115'İ AŞKIN ÜLKEDEN 2 MİLYON KİŞİ İZLİYOR

Kar yağdı, balık fiyatları tavan yaptı
YEREL

KAR YAĞDI, BALIK FİYATLARI TAVAN YAPTI
Bursa'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

BURSA'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
Yıldırım'da su kesintisi
YEREL

YILDIRIM'DA SU KESİNTİSİ
Uludağ'da sis etkili oluyor
YEREL

ULUDAĞ'DA SİS ETKİLİ OLUYOR
Yıldırımlı minikler başkan amcalarını ağırladı
YEREL

YILDIRIMLI MİNİKLER BAŞKAN AMCALARINI AĞIRLADI
Bursa'da terör operasyonu
YEREL

BURSA'DA TERÖR OPERASYONU

Bursa merkezli FETÖ/PDY'ye &quot;kripto&quot; operasyonu
YEREL

BURSA MERKEZLİ FETÖ/PDY'YE "KRİPTO" OPERASYONU
Manyas Kuş Cenneti'nde Sibirya kazı görüldü
YEREL

MANYAS KUŞ CENNETİ'NDE SİBİRYA KAZI GÖRÜLDÜ
İznik'ten Gölcük'e jest
YEREL

İZNİK'TEN GÖLCÜK'E JEST
Başını havuzun duvarına çarpan komiser yardımcısı öldü
YEREL

BAŞINI HAVUZUN DUVARINA ÇARPAN KOMİSER YARDIMCISI ÖLDÜ

Güney Marmara'ya dondurucu soğuk geliyor
YEREL

GÜNEY MARMARA'YA DONDURUCU SOĞUK GELİYOR
BESAŞ hizmet kalitesi için araç filosunu yeniliyor
YEREL

BESAŞ HİZMET KALİTESİ İÇİN ARAÇ FİLOSUNU YENİLİYOR
Onkoloji hastası çocukların 'renkli öyküleri' sergiye yansıdı
YEREL

ONKOLOJİ HASTASI ÇOCUKLARIN 'RENKLİ ÖYKÜLERİ' SERGİYE YANSIDI
Karla kesintisiz mücadele sürüyor
YEREL

KARLA KESİNTİSİZ MÜCADELE SÜRÜYOR
Bursa'daki terör operasyonu
YEREL

BURSA'DAKİ TERÖR OPERASYONU
Bursaspor Vakfının yeni yönetimi belirlendi
YEREL

BURSASPOR VAKFININ YENİ YÖNETİMİ BELİRLENDİ

Tatlıoğlu Türkmenlerin dertlerini dinledi
YEREL

TATLIOĞLU TÜRKMENLERİN DERTLERİNİ DİNLEDİ
Enflasyon rakamlarının yankıları
YEREL

ENFLASYON RAKAMLARININ YANKILARI
Eski Karacabey Belediye Başkanı Dörter son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

ESKİ KARACABEY BELEDİYE BAŞKANI DÖRTER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
BUDO'dan sefer iptali
YEREL

BUDO'DAN SEFER İPTALİ
Karacabey ile Mustafakemalpaşa arasında güç birliği
YEREL

KARACABEY İLE MUSTAFAKEMALPAŞA ARASINDA GÜÇ BİRLİĞİ