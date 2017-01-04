Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MUĞLA (AA) - Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, antik kentler serisi kapsamında, Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Beçin Kalesi için hatıra para hazırlattı.

Beçin Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hatıra paranın Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hazırlandığını belirterek, kalenin, şimdiye kadarki arkeolojik kazılarda Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait en büyük definenin bulunduğu yer olduğunu söyledi.

Pektaş, ön yüzünde Beçin Kalesi, arka yüzünde Menteşe Beyliği'nin kurucusu Ahmet Gazi'nin türbesinin bulunduğu medrese görülen hatıra paranın, madeni şekilde basıldığını belirtti.

Pektaş, "Önemli bir Türk-İslam yerleşimi olan Beçin Kalesi ve şehrinin hatıra parayla tanıtımı Milas'ın tanıtımına katkı sağlayacak. Hatıra para darphanenin internet sitesi üzerinden satışa sunuldu." ifadelerini kullandı.