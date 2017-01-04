Uyku hapı verip hırsızlık yaptığı iddiası

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde akrabasını uyku hapı vererek uyuttuktan sonra parasını aldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, akrabası Ruhi Ç'nin (43) evine borç istemeye giden Fırat İ. (25), olumsuz yanıt aldı. Fırat İ, bacaklarının ağrıdığını söyleyen Ruhi Ç'ye ağrı kesici diye uyku hapı vererek birlikte kahve içip sohbet etti.

Bir süre sonra kendinden geçen Ruhi Ç, uyandığında yatağının altında bulunan eski yazar kasanın dışarıda olduğunu, içindeki 4 bin liranın da alındığını gördü. Ruhi Ç'nin komşularından yardım istemesi üzerine polise haber verildi.

Polis ekiplerince yapılan soruşturma kapsamında Fırat İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fırat İ, polise, akrabasının evine 250 lira borç para istemeye gittiğini ama olumsuz yanıt aldığını belirterek, "Bacakları ağrıyordu, hap verdim. Birlikte kahve içtikten sonra evden ayrıldım. Beni kapıya kadar uğurladı. Uyku hapı vermedim, parasını da ben almadım." şeklinde ifade verdi.

Ruhi Ç. ise zanlının kendisine uyku hapı verdiğini iddia ederek, "Beraber kahve içtik. Sersemledim, kendimden geçtim. Kendime geldiğinde bazanın içindeki yazar kasanın çekmecesi yatağın üzerindeydi. İçinde para yoktu. Sürünerek pencereye kadar giderek komşulardan yardım istedim." dedi.