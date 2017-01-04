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YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
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"Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası

04 Ocak 2017 Çarşamba, 14:02

KARS (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) "Halep'te İnsanlık Ölmesin" sloganıyla başlatılan kampanyada toplanan 100 ton kömür yüklü 4 tır, dualarla uğurlandı.

Valiliğin koordinesi ve İl Müftülüğünün öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle yürütülen kampanyada toplanan 4 tır dolusu 100 ton kömürün Haleplilere gönderilmesi dolayısıyla, Fethiye Camisi önünde tören düzenlendi.

İl Müftüsü Mehmet Genç, törende yaptığı konuşmada, kampanyaya destek sağlayanlara teşekkür etti.

Haleplilerin acil yakacak ihtiyacı bulunması nedeniyle kömür temin ettiklerini anlatan Genç, bölgede acil ihtiyaçların devam ettiğini söyledi.

Karslılardan yardımlarını sürdürmelerini isteyen Genç, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın duyarlılığı, bir hafta içinde 4 tırın Kars'tan oraya gitmesine vesile oldu. Bir müminin derdi, hepimizin derdidir. Peygamberimizin buyurduğu gibi, bir mümine bir rahatsızlık geldiği zaman, bu rahatsızlık vücudun her tarafını sarar. Biz de millet olarak hareket ettik. Cenabıhak, niyetimizi, yardımlarımızı kabul eylesin. Yardımlarımız devam edecek."

Daha sonra tırlar, dualar ve tekbirler eşliğinde uğurlandı.

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