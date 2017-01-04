Van Büyükşehir Belediyesinde borç sıkıntısı

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VAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesinin 749 milyon 166 bin lira borçlu olduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesine eklenen fıkra ile belediye başkanının terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılmaları halinde büyükşehir ve il belediyelerine İçişleri Bakanlığınca, ilçe ve diğer belediyelere Valilerce Belediye Başkan Vekili görevlendirileceği hükmünün yer aldığı anımsatıldı.

Hakkındaki terör suçlamaları kapsamında devam eden soruşturma ve kovuşturmadan dolayı gözaltına alınan, 16 Kasım 2016'da İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın 18 Kasım 2016'da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandığına yer verilen açıklamada, İçişleri Bakanlığının onayı ile Van Valisi İbrahim Taşyapan'ın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği vurgulandı.

- Belediye 749 milyon 166 bin lira borçlu

Görevlendirmenin yapılmasının ardından belediyenin içinde bulunduğu durumun tespiti konusunda çalışmaların yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı konuların kamuoyu ile paylaşılmasının hem kamuoyunu bilgilendirme, hem de şeffaf belediyecilik açısından uygun olacağı değerlendirilmiştir. İlk olarak belediyemiz hizmetlerinin tarafsız, eşit ve kesintisiz olarak vatandaşlarımıza sunulması konusunda hassasiyet gösterilmiş ve tedbirler buna göre alınmıştır. Belediyenin, VASKİ ve belediye şirketleri dahil en önemli unsurları olan insan kaynakları ve mali durumu üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda, belediyeye iş yapan kişilere 197 milyon 493 bin, kurumlara 550 milyon 466 bin 953, personel alacaklarına bir milyon 206 bin olmak üzere, toplam 749 milyon 166 bin lira borçlu olduğu bilgisine ulaşılmıştır."

- Hizmet için bütün imkanlar seferber edilecek"

Açıklamada, belediyede 536 memur, 654 işçi, 250 sözleşmeli, 2 bin 679 sözleşmeli işçi ve şirketlerde çalıştırılan 358 personelin bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüldüğü gibi, Büyükşehir Belediyesinin gerek bütçe kaynaklarının yönetimi ve gerekse personel kaynakları yönetimi açısından fevkalade sıkıntılı bir durumla karşı karşıya olduğu ortadadır. Bütün bu olumsuz tablo ve şartlara rağmen gerek belediye öz kaynaklarından, gerekse genel bütçeden aktarılacak kaynaklarla vatandaşlarımıza en iyi hizmeti üretmek için eldeki bütün imkanları seferber etmek ana ilkemiz olacaktır. Önceliklerimizi ve vatandaşlarımızın beklentilerini belirleyecek, tasarrufa her alanda önem vererek Vanlı hemşehrilerimizin desteği ile insan kaynaklarını ve mali kaynakları iyi koordine ederek, yönetişim anlayışını ön planda tutarak kaliteli, etkin ve süratli hizmet üretmeye devam edeceğiz."