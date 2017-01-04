04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Van Büyükşehir Belediyesinde borç sıkıntısı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 14:04

VAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesinin 749 milyon 166 bin lira borçlu olduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesine eklenen fıkra ile belediye başkanının terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılmaları halinde büyükşehir ve il belediyelerine İçişleri Bakanlığınca, ilçe ve diğer belediyelere Valilerce Belediye Başkan Vekili görevlendirileceği hükmünün yer aldığı anımsatıldı.

Hakkındaki terör suçlamaları kapsamında devam eden soruşturma ve kovuşturmadan dolayı gözaltına alınan, 16 Kasım 2016'da İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın 18 Kasım 2016'da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandığına yer verilen açıklamada, İçişleri Bakanlığının onayı ile Van Valisi İbrahim Taşyapan'ın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği vurgulandı.

- Belediye 749 milyon 166 bin lira borçlu

Görevlendirmenin yapılmasının ardından belediyenin içinde bulunduğu durumun tespiti konusunda çalışmaların yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı konuların kamuoyu ile paylaşılmasının hem kamuoyunu bilgilendirme, hem de şeffaf belediyecilik açısından uygun olacağı değerlendirilmiştir. İlk olarak belediyemiz hizmetlerinin tarafsız, eşit ve kesintisiz olarak vatandaşlarımıza sunulması konusunda hassasiyet gösterilmiş ve tedbirler buna göre alınmıştır. Belediyenin, VASKİ ve belediye şirketleri dahil en önemli unsurları olan insan kaynakları ve mali durumu üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda, belediyeye iş yapan kişilere 197 milyon 493 bin, kurumlara 550 milyon 466 bin 953, personel alacaklarına bir milyon 206 bin olmak üzere, toplam 749 milyon 166 bin lira borçlu olduğu bilgisine ulaşılmıştır."

- Hizmet için bütün imkanlar seferber edilecek"

Açıklamada, belediyede 536 memur, 654 işçi, 250 sözleşmeli, 2 bin 679 sözleşmeli işçi ve şirketlerde çalıştırılan 358 personelin bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüldüğü gibi, Büyükşehir Belediyesinin gerek bütçe kaynaklarının yönetimi ve gerekse personel kaynakları yönetimi açısından fevkalade sıkıntılı bir durumla karşı karşıya olduğu ortadadır. Bütün bu olumsuz tablo ve şartlara rağmen gerek belediye öz kaynaklarından, gerekse genel bütçeden aktarılacak kaynaklarla vatandaşlarımıza en iyi hizmeti üretmek için eldeki bütün imkanları seferber etmek ana ilkemiz olacaktır. Önceliklerimizi ve vatandaşlarımızın beklentilerini belirleyecek, tasarrufa her alanda önem vererek Vanlı hemşehrilerimizin desteği ile insan kaynaklarını ve mali kaynakları iyi koordine ederek, yönetişim anlayışını ön planda tutarak kaliteli, etkin ve süratli hizmet üretmeye devam edeceğiz."

İLGİLİ HABERLER

Çaldıran'da KEP 2 projesi meyvesini verdi
YEREL

ÇALDIRAN'DA KEP 2 PROJESİ MEYVESİNİ VERDİ
Badminton il müsabakaları sona erdi
YEREL

BADMİNTON İL MÜSABAKALARI SONA ERDİ
Besicilerin zorlu kış mesaisi
YEREL

BESİCİLERİN ZORLU KIŞ MESAİSİ

DEAŞ intihar eylemlerini videolarla özendirmiş
YEREL

DEAŞ İNTİHAR EYLEMLERİNİ VİDEOLARLA ÖZENDİRMİŞ
15 Temmuz şehitleri Van'da anıldı
YEREL

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ VAN'DA ANILDI
Van OSB'den sanayi dergi
YEREL

VAN OSB'DEN SANAYİ DERGİ
TÜİK TÜFE ve ÜFE rakamlarını açıkladı
YEREL

TÜİK TÜFE VE ÜFE RAKAMLARINI AÇIKLADI
Van Ticaret Borsası'ndan üyelerine nefes kredisi
YEREL

VAN TİCARET BORSASI'NDAN ÜYELERİNE NEFES KREDİSİ
Van'ın tarihsel değerler envanteri yenileniyor
YEREL

VAN'IN TARİHSEL DEĞERLER ENVANTERİ YENİLENİYOR
SP Van İl Başkanlığı Ortaköy'deki saldırıyı kınadı
YEREL

SP VAN İL BAŞKANLIĞI ORTAKÖY'DEKİ SALDIRIYI KINADI
Van'da 'Hedef 25' projesi
YEREL

VAN'DA 'HEDEF 25' PROJESİ
Lise öğrencilerinden Haleplilere yardım
YEREL

LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN HALEPLİLERE YARDIM
İmam Hatipli öğrenciler harçlıklarını Halep'e gönderdi
YEREL

İMAM HATİPLİ ÖĞRENCİLER HARÇLIKLARINI HALEP'E GÖNDERDİ
Gülbey: &quot;Agos işgalci Ermeni zihniyetine hizmet ediyor&quot;
YEREL

GÜLBEY: "AGOS İŞGALCİ ERMENİ ZİHNİYETİNE HİZMET EDİYOR"
Erciş'ten Halep'e 500 Çuval Un Yardımı
YEREL

ERCİŞ'TEN HALEP'E 500 ÇUVAL UN YARDIMI
Çaldıran'da maddi hasarlı trafik kazası
YEREL

ÇALDIRAN'DA MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI
Çatak Belediye Başkanı Bartu gözaltına alındı
YEREL

ÇATAK BELEDİYE BAŞKANI BARTU GÖZALTINA ALINDI
Aşırı soğuklar Sarımehmet barajını dondurdu
YEREL

AŞIRI SOĞUKLAR SARIMEHMET BARAJINI DONDURDU