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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Öztürk'ten Eto'o açıklaması

04 Ocak 2017 Çarşamba, 14:06
Öztürk'ten Eto'o açıklaması


ANTALYA (AA) - Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, takım kaptanları Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun devre arasında başka bir ekibe transfer olacağı iddiasıyla ilgili, oyuncuyla ilgilenen kulüpler bulunduğunu ancak henüz resmi bir teklif olmadığını bildirdi.

Antalyaspor'un yeni tesislerinin devir teslim töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztürk, takım kaptanlarının başka bir kulübe transferiyle ilgili sürekli açıklamalar yapmaktan usandığını, yalanlamalarına ve düşüncelerini söylemesine rağmen medyada aynı oyuncuyla ilgili devamlı haberler çıktığını kaydetti.

Öztürk, "Eto'o ile ilgilenen kulüpler var, ama henüz resmi bir görüşme olmadı. Her şey en baştan söylediğimiz gibi. Eto'o bizim çok önemli bir oyuncumuz, takım kaptanımız. Takımda tutmayı düşünüyoruz. Şu ana kadar gelmiş bir teklif yok. Teklif gelirse kulübün menfaatlerine uygunsa düşünür ve değerlendiririz. Kendi aramızda ufak görüşmeler olmuş olabilir ama şimdiye kadar gelmiş resmi bir teklif yok." diye konuştu.

Eto'o ile Beşiktaş'ın yanı sıra ilgilenen başka kulüplerin de bulunduğunu vurgulayan Ali Şafak Öztürk, bunların hangileri olduğunu açıklamaktan kaçındı.

Beşiktaş ile Antalyaspor'un aynı otelde kamp yaptıklarının hatırlatılması üzerine Öztürk, siyah-beyazlı yöneticilerle transfer konusunda planlanmış bir görüşmelerinin olmadığını dile getirdi.

Siyah-beyazlı oyuncular Kerim Frei, Ömer Şişmanoğlu ve Necip Uysal ile ilgilendiklerini ifade eden Öztürk, Beşiktaş Kulübü ile bu oyuncular konusunda Eto'o bazlı konuşulmadığını söyledi. Öztürk, söz konusu oyuncularla ilgili, Eto'o transferi söylentilerinden önce talepte bulunduklarını ifade etti.

Eto'o'nun Beşiktaş antrenmanını izlediğiyle ilgili haberlerin sorulmasını üzerine Öztürk, "Yan yana antrenman yapılıyor. İzlemesi normal, ancak kendisi de antrenman yapıyor, oturup izlediğini sanmıyorum. İki kulübün birlikte kamp yapıyor olması ilginç bir durum tabii ki. Bakalım hareketli bir kamp dönemi olabilir." şeklinde görüşlerini aktardı.

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