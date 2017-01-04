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YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
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Giresunspor, Jones ile anlaştı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 14:21


GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, Brezilyalı futbolcu Jones da Silva Lopes ile 1,5 yıllık anlaşma sağladıklarını söyledi.

Bozbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı oyuncu ile her konuda anlaştıklarını belirtti.

Jones da Silva Lopes ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacaklarını ifade eden Bozbağ, "2014-2015 sezonunda da kadromuzda yer alan oyuncu ile forvet arayışlarımız kapsamında temas kurduk. Görüşmelerimiz sonucunda kendisi ile her konuda anlaşma sağladık. Oyuncu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacağız." dedi.

Bozbağ, Brezilyalı oyuncunun bir iki gün içerisinde takımın Antalya kampına katılacağını kaydetti.


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