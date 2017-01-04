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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Şanlıurfa'daki terör saldırılarına ilişkin dava

04 Ocak 2017 Çarşamba, 14:26

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Balıklıgöl Devlet Hastanesinin acil servisinde görevli 2 polis memurunun şehit edilmesi ve AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanlığına bombalı saldırı düzenlenmesine ilişkin davaya devam edildi.

Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Hidayet D, Mahmut T, Semih A. ve Tarık Y, hazır bulundu.

Tutuklu diğer sanıklar Erdal D, Servet K, Ömer A, Recep Ç, Vedat D. ve Şilan Ç. ise mahkemeye dilekçe göndererek, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) duruşmaya katılmayacaklarını bildirdi.

Mahkeme başkanının sanıklara atılı suçları ve haklarını okumasının ardından olay günü AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanlığında görevli polis memurları Mehmet Güler ve İbrahim Kubilay Boztaş, davaya müdahillik talebinde bulundu.

Güler ve Boztaş, taleplerinin kabul edilmesinin ardından saldırıda yaşananları anlattı.

Güler, AK Parti İlçe Başkanlığının güvenlik kamerası görüntülerinin tutulduğu odada bulunduğu sırada yüzleri maskeli iki kişinin, binanın merdivenlerinden giriş kapısına doğru geldiğini söyledi.

Gelen kişileri kontrol etmek amacıyla giriş kapısına doğru yürüdüğü sırada cam kırığı sesi duyduğunu anlatan Güler, "Koridor duvarını kendime siper ederek giriş kapısının penceresinden baktığımda bir kişinin patlayıcının fitilini ateşleyerek içeri attığını gördüm. Tabancamı çıkararak ik el ateş ettim. Daha sonra uzun namlulu silahı almak için odaya geri geldiğim sırada patlama oldu. Uzun namlulu silahı aldıktan sonra dışarıya doğru rastgele ateş ettim. Daha sonra karakol ekipleri geldi. Olayın ardından yakalanan kişinin eşkali ile bombayı attığını gördüğüm kişinin eşkali aynıydı. Olay nedeniyle şikayetçiyim." diye konuştu.

Boztaş ise olay günü geçici görevle ilçe teşkilatında görevli olduğunu, önce cam kırığı ardından silah sesi duyduğunu ifade etti.

Olayın ardından koridorda patlayıcıyı sönmüş halde gördüğünü kaydeden Boztaş, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.

Daha sonra söz alan sanık avukatları, ilçe başkanlığına yapılan saldırı ile polis memurlarının şehit edilmesi olaylarının birbirinden bağımsız olaylar olduğunu ileri sürerek dosyaların ayrılmasını istedi.

Müvekkillerinin olaylarla ilişkisinin bulunmadığını iddia eden sanık avukatları, uzun tutukluluk süreleri göz önüne alınarak tahliye ya da adli kontrol şartı ile salıverilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, yaptığı değerlendirmenin ardından duruşmayı sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek erteledi.

AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanlığına 28 Ağustos 2015'te bombalı saldırı düzenlenmiş, aynı sırada Balıklıgöl Devlet Hastanesinin acil servisi çıkışında polis memurları Tanju Sakarya ve Fatih Kılbey, araçlarında uğradıkları silahlı saldırıda şehit edilmişti.

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