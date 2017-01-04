Batı Akdeniz'in 2016 yılı ihracatı 1,4 milyar dolar

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ANTALYA (AA) - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı, Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz'den geçen yıl 1 milyar 430 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, bölgenin 2017 ihracat hedefinin ise 1,6 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Satıcı, birlik binasında düzenlediği basın toplantısında, 2016 yılının bölge ve ülke için zor geçtiğini ancak özverili çalışma sonucu bölge ihracatının geçen yıl 1 milyar 430 milyon 458 bin 137 dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Yaşanan olumsuzlara rağmen 2016'da birlik olarak ihracatı korumaya çalıştıklarını anlatan Satıcı, dünyada ve bölgede gelişen birtakım karmaşalar, emtia ve ham madde fiyatlarının düşmesi, Türkiye'de döviz kurunda meydana gelen yükselmeye rağmen reel olarak ihracatlarının arttığını ifade etti.

Miktar olarak da artışın gözlendiğini belirten Satıcı, "Bölge ihracatımızı ürün grupları bazında değerlendirecek olursak en fazla ihracatı yaklaşık 400 milyon dolarla madencilik sektörü aldı." dedi.

Satıcı, Rusya'nın 2016 yılında uyguladığı ve hala devam eden domates ve diğer sebzelerdeki kısıtlamalardan dolayı yaş sebze meyve ihracatının bu sene ikinci sıraya düştüğünü dile getirdi. 400 milyon dolarlık maden ihracatının yanında yaklaşık 378 milyon dolarlık sebze meyve ihracatı gerçekleştirdiklerini belirten Satıcı, "Kimyevi maddeler ve mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar en çok ihracatını gerçekleştirdiğimiz ürünler." diye konuştu.

- "En çok mermer ihraç ediyoruz"

Satıcı, ülke bazında en çok ihracatı Çin Halk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiklerini, bu ülkeyi Almanya, İran, Ukrayna, ABD'nin takip ettiğini anlattı.

Bu yıl ilk on ülke içerisinde Rusya'nın olmadığına dikkati çeken Satıcı, "Bölgemizin madencilik sektörü ihracatı hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Beş yıl önce sadece 52 milyon dolar civarında bir ihracatımız vardı, 2016'da 400 milyon doları aştı. Madencilik ürünleri içerisinde en yüksek ihracatı mermer oluşturuyor." dedi.

Yaş sebze ve meyve ihracatında ilk sırayı domatesin aldığını ifade eden Satıcı, bu ürünlerde Almanya'nın ilk sırada yer aldığını, bunu Beyaz Rusya, Romanya, Ukrayna ve Bulgaristan'ın izlediğini belirtti.

- Milli paralarla ticaret çalışmaları

Ülkelerin kendi milli paralarıyla ticaretin gündemde olduğunu vurgulayan Satıcı, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede Rusya, İran ve Çin ile görüşmelerimiz devam ediyor. Özellikle döviz baskısını ortadan kaldırmak ve bu ülkelerin kendi alanında yaptığı veya yapacağı ticaretin artmasını ve kolaylaşmasını sağlamak anlamında da bu tarz bir yapı içerisindeyiz. Örneğin, Rusya ile Türkiye'nin geçen yıl yüzde 8 civarında ticaretleri TL, ruble olarak gerçekleşti. Bu konuda yoğun çalışma yapılıyor."

Operasyon maliyetinin azaltılması, kur riskinin ortadan kaldırılması gibi teknik konuların çözülmesini müteakip Türkiye'nin Rusya, Çin ve İran ile kendi yerel parasal ticaretinin önünün açılacağını belirten Satıcı, bunun bölgesel ticarete de ciddi katkı sağlayacağına işaret etti.

Alternatif pazarlar oluştuğu için 2017'ye daha emin adımlarla girdiklerini anlatan Satıcı, "Havanın soğumasıyla ürün fiyatları mevsim normallerine geldi. Son birkaç haftadır mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor." dedi.

- 1,6 milyar dolar ihracat hedefi

Satıcı, "2016 yılında bu 151 ülkeden 85'inde ihracatta artış sağladık. G-20 Zirvesi'nden Çin ile kiraz ihracatı konusunda protokol imzalamıştık. Geçen sene Çin'deki prosedürlerin ağır olmasına bağlı bu ihracat fiili olarak başlamadı. Bu yıl buna başlamayı hedefliyoruz. Japonya'ya nar ihracatıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Özellikle narda üreticilerimizin mağduriyetinin önümüzdeki yıllarda giderilmesi noktasında katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Satıcı, bu yıl tanıtım ve yeni pazar oluşturma çalışmalarının yanı sıra 1,6 milyar dolar ihracat hedefi koyduklarını sözlerine ekledi.