Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, Afyonkarahisar'da

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "İstiklal harbimizin en önemli şiarlarından, sloganlarından biri de Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 'hattı müdafaa yok, sathı müdafaa var. O satıh bütün vatandır' emri. Bugün de Türkiye hattı müdafaa değil, sathı müdafaa zaruretiyle dört koldan savaşıyor." dedi.

Avcı, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) 2016-2017 akademik yıl toplantısında yaptığı konuşmada, AKÜ'nün hızla gelişen Türkiye'nin önde gelen güzide üniversitelerinden biri olma yolunda önemli mesafeler katettiğini belirtti.

AKÜ ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın iş birliği yapma potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu ifade eden Avcı, "Bu iş birliği alanlarından biri termal sağlık turizm alanı. Afyonkarahisar bu alanda çok ciddi bir potansiyele sahip. Bu potansiyelin farkında olan, bu potansiyeli değerlendirme konusunda gerekli birikime sahip olan bir üniversitesi var." diye konuştu.

Avcı, iş birliği yapılabilecek ikinci alanın "Tıbbi ve aromatik bitkiler" olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu da yine ülkemizin sahip olduğu çok önemli zenginliklerden biridir. Bugüne kadar maalesef yeterince değerlendirmediğimiz bir potansiyel. Bu alanda da birlikte güzel işler yapabiliriz. Ayrıca Afyonkarahisar, son yıllarda özellikle yatak kapasitesindeki, konaklama tesislerindeki artış nedeniyle kongre turizmi için de önemli bir cazibe merkezi oldu, oluyor. Daha da gelişecek inşallah. Bu hedefler sadece Afyonkarahisar için değil, Türkiye'nin yeni kültür ve turizm stratejisi açısından da doğru hedefler. Türkiye uzun yıllar özellikle turizm alanında toptancı bir tanıtım stratejisi izledi. kendimizi Türkiye olarak, bir bütün olarak ve onun da en öne çıkan özelliği olarak deniz, kum, güneş ülkesi olarak tanıtmak konusunda bir kampanya geçmişimiz var. Bu belki 20 sene önce Türkiye'nin bu anlamda tanıtılmaya, bilinmeye ihtiyacı olduğu söylemleri açısından doğru. O günlerde öyle gerekiyor idi. Şimdi başka ülkelerin yaptığı gibi bizim de genel tanıtımdan daha özelleştirilmiş bir tanıtım stratejisine yönelmemiz gerekiyordu. Nitekim turizm tanıtım strateji belgesinde de bu husus açıkça vurgulanmıştır."

- Türkiye eğitim alanında çok ciddi mesafeler aldı

Türkiye eğitim alanında da son 15 yılda çok ciddi mesafeler aldığını anlatan Avcı, 15 yıl önce hayal gibi görünen "Her ilde en az bir üniversite olacak" hedefinin çoktan gerçekleştiğini bildirdi.

Şimdi illerin ikinci, üçüncü üniversiteler için yarıştığını anımsatan Avcı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu sayısal artışı aynı zamanda niteliksel artışa dönüştürmeye el birliğiyle çalışmamız gerekiyor. Pek çok üniversitemiz bu alanda da gerçekten kendi yörelerindeki potansiyeli de dikkate alarak çok anlamlı hamleler gerçekleştiriyor. İstiklal harbimizin en önemli şiarlarından, sloganlarından biri de Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 'hattı müdafaa yok, sathı müdafaa var. O satıh bütün vatandır' emri. Bugün de Türkiye hattı müdafaa değil, sathı müdafaa zaruretiyle dört koldan savaşıyor. Burada kast ettiğimiz satıh, topografik veya coğrafi satıh olmaktan çıktı. Hayatın bütün alanlarında müdafaa halinde olmamız, hatta taarruz halinde olmamız gerekiyor. Bunlardan en önemlilerinden biri de eğitim ve kültür alanı. Dolayısıyla her ne yapıyorsak, milli müdafaa şuuruyla yapmak durumundayız. Peki kültürde milli müdafaa şuuru ne demek? Kültürde milli müdafaa önce Türkçeye verdiğimiz ehemmiyet ve ihtimamla kendini belli edecek. Sonra diğer kültür ürünlerimiz üzerinden de mesela müzikte de aynı şekilde. Üniversitenin tanıtım filminde mutlaka Türk müziği kullanın. Türkü veya şarkı olması şart değil, klasik batı müziği formunda da çok güzel ürünlerimiz var. Tanıtım ürünlerimizde biz Bakanlık olarak bunu yapmaya başladık. Diğer kurumlarımızda da bunu fırsat düştükçe telkin ediyoruz."

Toplantıya, Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, AKÜ Rektörü Prof. Dr Mustafa Solak, milletvekilleri ve akademik personel katıldı.