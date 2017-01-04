Musul ve Haleplilere 12 tır yardım malzemesi

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KAYSERİ (AA) - Türk Kızılayı Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen kampanya kapsamında temin edilen 12 tır yardım malzemesi, Musul ve Haleplilere gönderildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törende konuşan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Türkiye'de 3 milyon, Kayseri'de 60 bin Suriyelinin misafir edildiğini belirtti.

Suriye'deki insanların savaşın yanı sıra soğuk ve açlıkla da mücadele ettiğini vurgulayan Kamçı, "Bu anlamda Türkiye'nin yardımları önemli. Burada en büyük yardımı da belediyelerimiz yapıyor. Cuma günü de yine belediyelerimiz tarafından büyük bir yardım konvoyu uğurlanacak." dedi.



Kızılay Kayseri Şube Başkanı Ayhan Uzandaç da Suriyeliler için gıdadan giyim malzemesine, ısıtıcıdan çocuk bezine çok sayıda yaşam malzemesinin içerisinde yer aldığı 12 tır hazırladıklarını söyledi.

Musul ve Halepliler için hayata geçirilen kampanyada 150 bin 416 lira nakdi bağış alındığını, 150 bine yakın da kıyafet bağışlandığını belirten Uzandaç, şunları kaydetti:

"Toplanan bağışlarla 30 bin 15 gıda paketi, 10 bin 600 çift ayakkabı, 2 bin 500 kışlık kıyafet, 6 bin hasta bezi ve 2 tır meyve suyu aldık. Bunun yanında Büyükşehir Belediyesi 500 iaşe paketi; Organize Sanayi Bölgesi 394 battaniye, 168 yatak, 11 bin 224 ton un, 9 bin 200 çocuk bezi, 4 bin 590 litre su, 725 ısıtıcı, 11 bin 597 muhtelif gıda paketi bağışladı. 12 tır yardım malzemesini Halep ve Musul'a gönderiyoruz. Yardımda bulunan tüm kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür ediyorum."

İl Müftüsü Şahin Güven'in yaptığı duanın ardından yardım malzemesi yüklü tırlar hareket etti.

