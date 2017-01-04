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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Çat Baraj Gölü, buz tuttu

04 Ocak 2017 Çarşamba, 14:35

ADIYAMAN (AA) - Hava sıcaklıklarının gündüz sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Baraj Gölü'nün yüzeyi, buz tuttu.

Soğuk havanın etkisinin yoğun olarak hissedildiği Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, kar yağışının ardından don meydana geldi.

Adıyaman'da da bin 388 rakımlı Çelikhan ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı ve don nedeniyle ilçe sınırlarındaki 240 hektometreküp su hacimli Çat Baraj Gölü'nün yüzeyi tamamen buz tuttu.

Sulama amaçlı kullanılan, 14 bin 481 hektarlık alanı kaplayan gölün yüzeyinin donması, güzel görüntüler oluşturdu.

Göldeki yüzen adalar, yoğun kar yağışının ve gölün yüzeyinin donmasının ardından adeta tümseklere dönüştü.

Yöre halkının kafes balıkçılığı yaptığı göldeki balık kafesleri de buzun içinde kaldı.

Baraj gölü yanındaki bir restoranda çalışan Faik Kaplan, bu yıl kış aylarının daha soğuk geçtiğini ve gölün buz tuttuğunu belirtti.

Çat Baraj Gölü'nün yazı gibi kışının da çok güzel olduğunu dile getiren Kaplan, şunları söyledi:

"Yüzen adalarımız vardı gölde ama şu an buz tabakası olduğu için yüzemiyorlar. Balıkçılarımız şu an buraya gelmiyor. Sürekli donardı burası ama bu mevsim daha sert geçiyor. Burada bayağı kuş türleri vardı. Onlar da soğuktan ve yem bulamamaktan gelmiyorlar. Yaklaşık bir hafta önce de burası donmuştu sonra geri çözüldü. Bu gece kar yağdı ve ayaz olunca tekrar dondu."

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