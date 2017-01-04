Muş'ta üniversite öğrencilerinden Haleplilere yardım

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MUŞ (AA) - Muş'ta, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında barınan öğrenciler, Halepliler için esnaftan 300 koli yardım malzemesi toplandı.

Öğrenciler, esnaftan ve kentteki çeşitli kurumlardan Haleplilere gönderilmek üzere 300 koli kıyafet, gıda ve temizlik malzemesi temin etti.

KYK İl Müdürü Emrullah Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, KYK Genel Müdürlüğü ve Kızılayın iş birliğiyle başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardımların Haleplilere ulaştırılacağını söyledi.

Her zaman Haleplilerin yanında olacaklarını belirten Güler, "Huzur ve refaha kavuşmaları için maddi ve manevi anlamda desteğimizi esirgemeyeceğiz. Vefakar Muş halkına, kurum ve kuruluşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine bu büyük kampanyada her türlü özveriyle tatillerinden fedakarlık yaparak kapı kapı gezen öğrencilerimize de teşekkür ederim." dedi.

Öğrencilerden Hilmi Kınalı, Haleplilerin durumuna kayıtsız kalamadıkları için kampanyaya destek olmak istediklerini ifade etti.



