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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Bursa'yı 115'i aşkın ülkeden 2 milyon kişi izliyor

04 Ocak 2017 Çarşamba, 14:53

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesinin 54 kamerayla sürdürdüğü canlı yayın hizmeti sayesinde, Almanya, Fransa, İngiltere, İsviçre ve ABD başta olmak üzere 115'i aşkın ülkeden ayda yaklaşık 2 milyon kişi kenti izliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından, hem şehir içi trafiğin görüntülenerek sürücülere yol durumu hakkında bilgi verilmesi hem de tarihi ve turistik mekanların tanıtımı amacıyla 2012'de başlatılan canlı yayın hizmeti, 54 ayrı noktadaki kameralarla sürdürülüyor.

Türkiye'den sonra özellikle Almanya, Fransa, İngiltere, İsviçre ve ABD'den yoğun takip edilen canlı yayınlar, 115'i aşkın ülkeden ayda yaklaşık 2 milyon kişi tarafından izleniyor.

- Büyükşehir Belediyesi Stadyumu ilk sırada

Ayda 50 bin saatin üzerinde takip edilen canlı yayınlarda, kişi başı ortalama izleme süresi ise 2 dakika olarak belirlendi.

Trafik ve tarihi mekanların yanı sıra Büyükşehir Belediyesinin önemli yatırımlarının görülebildiği yayınlarda, izlenme rekorunun sahibi 1 milyon 665 bin 594 kişiyle Büyükşehir Belediyesi Stadyumu oldu. Setbaşı Köprüsü 950 bin 495 kişiyle ikinci, Uzun Çarşı da 687 bin 562 kişiyle üçüncü sırada yer aldı.

Heykel-Atatürk Caddesi, Osmangazi metro istasyonu, Ulu Camii, Emirsultan, tarihi belediye binası ve Teferrüç bölgesi de ziyaretçilerin en fazla izlediği noktalar arasında yer aldı.

- "Hem huzur hem tanıtım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, tüm hizmetlerde bilgi teknolojilerini yoğun kullandıklarını, akıllı belediyecilik uygulamalarının temel konusunun ise huzur olduğunu belirtti.

Bursa'nın "huzur kenti" olması hedefiyle uygulamaya geçirilen kamera sistemlerinin, şehrin tanıtımında da önemli görev üstlendiğini kaydeden Altepe, "Bugün dünyanın her köşesinden insanlar, bilgisayarlarına veya akıllı telefonlarına girerek, Bursa'yı izleme imkanı buluyor. İzlenme oranları da giderek artıyor." ifadelerini kullandı.

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