Kırklareli'de "Anaların sessiz çığlığı" yürüyüşü

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de bir grup kadın, son dönemde artan terör olaylarını protesto etmek amacıyla "Anaların sessiz çığlığı" adlı yürüyüş düzenledi.

Özgürlük Parkı'nda toplanan 300 kadın, ellerindeki Türk bayrakları ile "Anneler ağlıyor", "Yeter artık analar ağlamasın", "Biz birlikte Türkiye'yiz" yazılı dövizler ile siyah üzerine beyaz harflerle "Anaların sessiz çığlığı" yazılı pankartın arkasında yürüyüşe geçti.

Kadınlar, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Astsubay Göktan Özüpek'in annesi Sevim Özüpek'in yaşadığı İstasyon Mahallesi'ndeki eve gitti.

Burada saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı okuyan grubu, şehidin eşi Merve ve annesi Sevim Özüpek ile ablası Emine Akkerman gözyaşları ile karşıladı.

Grup adına Serpil Özsevimli, şehidin annesi Özüpek'e Türk bayrağı verdi.

Gruptakiler, şehidin ailesine başsağlığı dileyerek evin önünden ayrıldı.

Yürüyüşe CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ile Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da destek verdi.

