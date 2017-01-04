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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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AA'da toplu iş sözleşmesi imzalandı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 15:08

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, "Hem dünya hem Türkiye açısından geçtiğimiz yıl oldukça sıkıntılı bir yıldı. Önümüzdeki yıla ait hedeflerimiz içerisinde haber eksikliği çekmeyeceğiz gibi görünüyor ama güzel haberler vermeyi arzu ettiğimizi sizinle paylaşmak istiyorum." dedi.

AA Konferans Salonunda AA ile Medya-İş Sendikası arasındaki III. Dönem Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni'ne Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, Medya-İş Sendikası Genel Başkanı Hamdi Ateş, AA Yönetim Kurulu üyeleri ve Ajans çalışanları katıldı.

Kazancı, bugün üçüncü toplu iş sözleşmesinin imzalandığını, kendisinin ise ikinci toplu iş sözleşmesi konuşması olduğunu anımsattı.

Bu işe emek verenlere teşekkürlerini ileten Kazancı, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un bu süreçte katkılarının bulunduğunu dile getirdi.

Kazancı, "Bu imza töreninin gerçekleşmesine çok ciddi manada kritik, hayati müdahalesiyle zemin hazırlamış, buna imkan vermiş bir katkı sahibidir Sayın Numan Kurtulmuş. Sayın Başbakan Yardımcımıza müteşekkir olduğumuzu bir kere daha ifade etmek isterim." dedi.

Anadolu Ajansının dünyanın her ülkesine yayılmış 3 bini aşkın personeli olduğunu belirten Kazancı, çalışanlara da teşekkür etti.

Kazancı, "Hem dünya hem Türkiye açısından geçtiğimiz yıl oldukça sıkıntılı bir yıldı. Önümüzdeki yıla ait hedeflerimiz içerisinde haber eksikliği çekmeyeceğiz gibi görünüyor ama güzel haberler vermeyi arzu ettiğimizi sizinle paylaşmak istiyorum." diye konuştu.

- "Anadolu Ajansının başarısını kendi başarımız görüyoruz"

Törende Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da bir konuşma yaptı.

Arslan, iki yıl içerisinde Anadolu Ajansının gerek Türkiye'de gerek dünyada ortaya koyduğu başarıdan dolayı hem çalışanları hem de AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı tebrik etti.

15 Temmuz'da Türkiye'nin işgal ve darbe girişimi başarılı olsa pek çok insanın hayatta olmayacağını dile getiren Arslan, "Rabbim bir daha bize o günleri göstermesin. Fakat görüyoruz ki hedeflerine ulaşamayanlar başka taşeronları kullanarak, maalesef bizi üzmeye, yormaya devam ediyorlar. İnşallah milletimizle, hükümetimizle, Cumhurbaşkanımızla, sivil toplum örgütleriyle topyekun dayanışma içerisinde bu sorunların üstesinden geleceğiz, teslim olmayacağız." diye konuştu.

Toplu İş Sözleşmesi'nin yeni birtakım gelişmeler sağladığının altını çizen Arslan, "Anadolu Ajansının misyonunu, gelmiş olduğu noktayı ve vizyonunu daha ileri taşımak konusunda sorumluluk üstlendiğimizi biliyoruz." dedi.

Sadece toplu iş sözleşmesinin tarafı olmadıklarını belirten Arslan, "Aynı zamanda dünyada bayrağımızı en uç noktalara taşıyan Anadolu Ajansının, dünyanın ilk onundan ilk beşe gelmesi konusunda üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Biz Anadolu Ajansının başarısını kendi başarımız görüyoruz, gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Medya-İş Sendikası ve Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ederek, toplu iş sözleşmesinin hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

- "Toplu sözleşme görüşmeleri tam mutabakatla sonuçlandırıldı"

Medya-İş Sendikası Genel Başkanı Hamdi Ateş ise Anadolu Ajansının 6 Nisan 1920'de "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" misyonu ile kurulduğunu belirterek, ajansın Milli Mücadele ve İstiklal Savaşı'nda çok önemli görevleri yerine getirdiğini, bağımsızlık mücadelesinin başarıya ulaşmasına büyük katkı sağladığını hatırlattı.

Ateş, o gün milletin yanında olan AA'nın, 96 yıl sonra da kuruluş idealleri çerçevesinde büyük bir sorumluluğu yerine getirdiğini dile getirdi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı, Anadolu Ajansının milli iradenin, bağımsızlığın ve demokrasinin yanında yer aldığını, darbeye karşı milletin şanlı direnişini dünyaya duyurduğunu dile getiren Ateş, ajansın cuntacıların istek ve tehditlerine rağmen, "darbe bildirisi denilen paçavrayı yırtıp attığını ve yayımlamadığını" söyledi.

Ateş, "Darbecilerin hiçbir açıklaması Anadolu Ajansından geçmemiştir. Tüm bu yaşananlar bile Anadolu Ajansı çalışanlarının her türlü takdiri hak ettiğini göstermektedir. " dedi.

Anadolu Ajansı ile Medya-İş arasında eylül ayında başlayan toplu sözleşme görüşmelerinin karşılıklı saygı ve anlayışla yürütülerek tam mutabakatla sonuçlandırıldığını kaydeden Ateş, bu süreçte emeği geçenlere teşekkür etti, toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından, Hak-İş'e bağlı Medya-İş Sendikasının örgütlü olduğu Anadolu Ajansında 3. Dönem Toplu İş Sözleşmesi törenle imzalandı.

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