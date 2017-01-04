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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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Denizlispor'da ikinci devre hazırlıkları başladı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 15:09

DENİZLİ (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un teknik direktörü Ali Tandoğan, ligin ikinci devresinde de aynı disiplinle çalışıp, takımı iyi yerlere getirmek için mücadele vereceklerini söyledi.

Yeşil-siyahlı takım, ligin ikinci devresinin hazırlıklarına Şemikler'deki Haluk Ulusoy Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Tandoğan yönetimindeki antrenmanda dayanıklılık testi uygulanırken, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalıştı.

Tandoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başı hazırlık dönemi yaşayamamanın sıkıntısı ile zorlu bir ilk devre geçirdiklerini belirtti.

İlk devre sakatlıkların, puan kayıplarının olduğunu dile getiren Tandoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah iyi bir hazırlık kampı geçirmeye çalışacağız. Oyuncularımızın testlerini yaptıktan sonra performans testleri oluşacak. Ek antrenmanlarla futbolcularımızı hazırlamaya çalışacağız. İkinci devre her zaman zordur. Üç puanımız silinmeseydi, 24 puanla ilk yarıyı ilk 6 içerisinde bitirmiş olacaktık. Bu, geçmişe bakıldığında son 3-4 senedir iyi bir yolda olduğumuzu gösterir. İkinci devrede de aynı disiplinle çalışıp, takımımızı iyi yerlere getirmek için mücadele vereceğiz."

Tandoğan, kulübün transfer yasağının kalkması için görüşmelerin yapıldığı, yasağın kalkması durumunda birkaç oyuncuyu transfer edecekleri bildirdi.

Antalya'da yarın kampa girecek Denizlispor, hazırlıklarını 12 Ocak Perşembe gününe kadar burada sürdürecek.


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