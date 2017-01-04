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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Aydın'da polis aracının kaza yapması

04 Ocak 2017 Çarşamba, 15:16
Aydın'da polis aracının kaza yapması

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde, şüpheli bir aracı durdurmak isteyen polis aracının tankerle çarpışması sonucu şehit olan 2 polis memuru için tören düzenlendi.

Şehit polis memurları Hasan Özdemir (45) ve Yener Arslan'ın (47) naaşı, hastane morgundan alınarak Nazilli Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehit Özdemir ve Arslan'ın öz geçmişleri okundu.

Aydın Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, çok üzgün olduklarını belirterek, şehit mesai arkadaşlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diledi.

Törene, şehit babasının üniformasıyla katılan üniversite öğrencisi Ogün Ali Özdemir, "Bak baba gör, senin üniformanı giyip geldim. Bu üniforma en çok sana yakışıyordu. Aslan babam, yakışıklı babam kalk oğluna sarıl. Ben onun töreninde mi giyecektim bu kıyafeti. Babam bu bayrak için şehit oldu. Şimdi o bayrağa sarılı gidiyor. Vatan sağ olsun. Ben de senin yolundan geleceğim, polis olacağım." diye gözyaşı döktü.

Özdemir, babasının, İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan polis memurları için gözyaşı döktüğünü anlattı.

Babasının 5 ay sonra emekli olacağını ifade eden Özdemir, "Keşke emekliliğini görebilseydik. Emekli olsaydın da bizimle biraz daha fazla vakit geçirseydin." şeklinde konuştu.

Şehit Yener Arslan'ın eşi Emine Arslan ise kendisine başsağlığı dileyen Vali Ömer Faruk Koçak'a, "Gitti eşim... Beni 2 çocuğumla baş başa bırakarak gitti." dedi.

Buradaki törenin ardından Özdemir'in naaşı Merkez Koca Camisi'ne getirildi. Şehidin kardeşi Onur Duman Özdemir, ağabeyinin tabutuna Fenerbahçe bayrağı bıraktı.

Özdemir'in naaşı, cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığında toprağa verildi.

Şehit Yener'in cenazesi ise memleketi Gaziantep'e gönderildi.

Törene, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, şehidin yakınları ve meslektaşları katıldı.

- Olay

Aydın-Nazilli karayolu Sanayi Mahallesi'ndeki kavşakta dün, 'dur' ihtarına uymayan bir aracı takip eden Hasan Özdemir'in kullandığı 09 A 7444 plakalı polis aracı, Haşim Karatay yönetimindeki 20 SP 946 plakalı tanker ile çarpışmış, kazada yaralanan Hasan Özdemir ile Yener Arslan şehit olmuştu.

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