04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mardin'den Haleplilere 4 tır yardım

04 Ocak 2017 Çarşamba, 15:44

MARDİN (AA) - Mardin'de "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında toplanan yardımları taşıyan 4 tır bölgeye gönderildi.

Türkiye Diyanet Vakfı ve Mardin Müftülüğü tarafından düzenlenen kampanya kapsamında temin edilen, ilk yardım, temel ihtiyaç, gıda ve giyecek yardımlarının yüklendiği tırların uğurlanması için tören düzenlendi.

Müftülük önünde düzenlenen törende konuşan İl Müftü Vekili İsmail Ünal, Türkiye'nin etrafındaki ülkelerde çok zor günlerin yaşandığını dile getirdi.

Yaşanan kötü duruma karşı Müslüman ve insan olarak duyarsız kalamayacaklarını belirten Ünal, Türkiye'nin dört bir tarafından on binlerce yardım tırının bu kapsamda Halepliler için yola çıktığını aktardı.

Ünal, Mardin'de de yardım kampanyası başlattıklarını ve kampanyanın devam ettiğini anımsatarak, şunları söyledi:

"Mardin'den bugün 4 tırı dualarla göndereceğiz. 4 tır yardım Mardin merkez ile ilçelerinden toplandı. Yardımlarımız hala devam ediyor. Kısa mesaj yoluyla 10 lira bağış yapılabileceği gibi bankaların ilgili hesaplarına da yardımda bulunabiliriz. Rabbim yardım yapanların yardımlarını kabul etsin inşallah. Suriye'deki kardeşlerimizin de Allah yardımcıları olsun." ifadelerini kullandı.

Toplanan yardımların 350 bin lira değerinde olduğunu aktaran Ünal, kampanyaya katkı sunan herkese teşekkür etti.

Ünal, yardım malzemeleri arasında mont, bot, çocuk elbiseleri, battaniye, yakacak da bulunduğunu bildirdi.

İlçe müftüleri ve din görevlilerinin de katıldığı törende yardım malzemesini taşıyan tırlar dualarla uğurlandı.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de Halep için toplanan yardım tırları yola çıktı
YEREL

MARDİN'DE HALEP İÇİN TOPLANAN YARDIM TIRLARI YOLA ÇIKTI
Mardin'den Haleplilere yardım
YEREL

MARDİN'DEN HALEPLİLERE YARDIM

18. Ulusal Turizm Kongresi Mardin'de yapılacak
YEREL

18. ULUSAL TURİZM KONGRESİ MARDİN'DE YAPILACAK
Mardin'de elektrik kesintisi uyarısı
YEREL

MARDİN'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ UYARISI
Mardin'deki silahlı saldırı
YEREL

MARDİN'DEKİ SİLAHLI SALDIRI
Teröristlerin cami ve okullara verdiği zarar görüntülendi
YEREL

TERÖRİSTLERİN CAMİ VE OKULLARA VERDİĞİ ZARAR GÖRÜNTÜLENDİ
Nusaybin'in altyapısına 55 milyonluk yatırım
YEREL

NUSAYBİN'İN ALTYAPISINA 55 MİLYONLUK YATIRIM
Terörden zarar gören alt yapı yenilenecek
YEREL

TERÖRDEN ZARAR GÖREN ALT YAPI YENİLENECEK

Mardin'de Mekke'nin Fethi kutlandı
YEREL

MARDİN'DE MEKKE'NİN FETHİ KUTLANDI
Suriyeli kadınlara uyum eğitimi
YEREL

SURİYELİ KADINLARA UYUM EĞİTİMİ