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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Bakan Kılıç, EYOF'a katılacak sporcuları kabul etti

04 Ocak 2017 Çarşamba, 15:48


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Erzurum'da düzenlenecek 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne (EYOF 2017) katılacak milli sporcuları kabul etti.

Bakanlık binasında gerçekleşen kabulde Kılıç, basına açık bölümdeki konuşmasında sporcuların önemli bir iş üstlendiklerini söyledi.

Özellikle yaşanılan şu günlerde organizasyonun sadece bir spor müsabakası olarak düşünülmemesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, "Malum şu günlerde ülkemizin huzuruna, birliğine, beraberliğine yönelik birtakım olumsuz hareketler içinde olan ve maalesef ülkemize zarar vermek isteyen hainler var. Bunlara en büyük ve en güzel cevap sizlerin ortaya koyacağı performans, birlik, beraberlik ve dik duruş olacaktır." dedi.

Bu anlamda sporculara önemli bir görev düştüğünü dile getiren Kılıç, "Şunu da unutmamak lazım; sizin bu organizasyonda elde edeceğiniz tecrübeler daha sonra katılacağınız müsabakalar için tecrübe olacak. Uluslararası bir müsabakadaki heyecanı farklı açılardan hissetme imkanınız olacak. Eksiklerinizi göreceksiniz. Kendinizi geliştirebileceğiniz alanları göreceksiniz. Bir de tabi istiyoruz ki aranızdan 2018'de Güney Kore'de yapılacak Kış Olimpiyatları'na katılanlar olsun ki sayımız artsın." ifadelerini kullandı.

Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'de Kış Olimpiyatları'nın yeterince tanınmadığına dikkati çekerek, "Bunu açık açık konuşmamız gerekiyor. Bu maalesef böyle. En öne çıkanlar kayak ve patenle ilgili branşlar ama bu bu bilinirlik zamanla artıyor. Sizin gibi genç kardeşlerimizin sayısı arttıkça, sporcu sayımız arttıkça, sporcular kendilerine verilen imkanları daha iyi kullandıkça, bu branşlar daha da gelişecek." diye konuştu.

Türk sporunun artık tesisle ilgili bir sıkıntısının olmadığını vurgulayan Kılıç, kendilerine imkan verildiği zaman gençlerin bunu verimli kullandığını söyledi.

EYOF 2017, 11-18 Şubat tarihlerinde Erzurum'da gerçekleştirilecek. Bu yıl 13'üncüsü yapılacak organizasyon ilk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek. Kırk ülkeden 832 sporcunun mücadele edeceği festivalde, 14-18 yaş aralığındaki sporcular, alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, curling, buz pateni, buz hokeyi, sürat pateni, kayakla atlama ve snowboard olmak üzere 9 dalda yarışacak.

Türkiye, organizasyonda 45'i erkek, 24'ü kız toplam 69 sporcuyla temsil edilecek.

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