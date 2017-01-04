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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Iraklı Bakan İsa'dan YÖK'e ziyaret

04 Ocak 2017 Çarşamba, 15:49
Iraklı Bakan İsa'dan YÖK'e ziyaret

ANKARA (AA) - Irak Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Abdulrezzak Abdulcelil el İsa, çok sayıda Türk üniversitesinin Irak'taki üniversitelerle yaptığı iş birliğinin yeni ufuklar açarak devam ettiğini bildirdi.

İsa, YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın davetlisi olarak geldiği Türkiye'de ilk olarak YÖK'e ziyarette bulundu.

Bakan İsa'ya Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam el Alevi ile Irak Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı genel müdürlerinden Salah Hadi Salih el Haşim de eşlik etti. Heyeti, YÖK Başkanı Saraç'ın yanı sıra YÖK Yürütme Kurulu üyeleri ağırladı.

Bakan İsa, Türkiye'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasında tarihi ve aile bağlarının bulunduğuna işaret etti.

Özellikle 2003'ten sonra Türkiye'nin Irak'ın yükseköğretimine yaptığı katkıya teşekkür eden İsa, "Çok sayıda Türk üniversitesi Irak'taki üniversitelerle iş birliği yapmaktadır ve bu iş birliği yeni ufuklar açarak devam etmektedir. Özellikle öğrenci değişimi ve akademisyenlerin yetiştirilmesi noktasında Türkiye'nin desteğini gördüğümüz için müteşekkiriz." diye konuştu.

YÖK Başkanı Saraç da Iraklı bakanın ziyaretinin iki ülke arasındaki iş birliğini daha ileri boyuta taşıyacağını ifade etti.

Her iki ülkenin ortak değerlere, ortak kültüre ve milletlere sahip olduğunu dile getiren Saraç, "Hatta tarihi boyutuna baktığımızda yükseköğretim alanında bu bölge müşterekliklere sahne olmuştur." dedi.

Pek çok alanda "Bağdat ekolü" tabirinin bulunduğuna işaret eden Saraç, "Fakat bu müşterekliklere baktığımızda 'Halihazırdaki ilişkileri daha ileriye götürmek için ne yapabiliriz' sorusu öne çıkıyor. Ülkeler arasındaki en sağlam iş birlikleri eğitimle tesis ediliyor." değerlendirmesini yaptı.

- "Mutabakat zaptı imzalanması hedefleniyor"

Saraç, Iraklı bakanın ziyaretinde, iki ülke arasındaki eğitim iş birliklerini ve imzalanması planlanan mutabakat zaptını görüşme fırsatını da bulacaklarının altını çizdi.

Büyükelçi Hişam el Alevi de Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak'a yapacağı ziyareti hatırlatarak, bu ziyaret sırasında iki ülke arasında yükseköğretim alanında mutabakat zaptının imzalanmasını hedeflediklerini bildirdi.

YÖK yetkilileri, bugünkü ziyarette, Irak’ta imzalanması planlanan yükseköğretim alanındaki mutabakat zaptının ön çalışmasının yapıldığını belirtti.

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