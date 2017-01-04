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Başbakan Yıldırım: "Şu 6 ay içerisinde bir darbe geçirdik ki bu darbe başka ülkelerin başına gelseydi yerle yeksan olurdu. ...
04 Ocak 2017 Çarşamba, 15:50
Başbakan Yıldırım: "Şu 6 ay içerisinde bir darbe geçirdik ki bu darbe başka ülkelerin başına gelseydi yerle yeksan olurdu. Ama biz, milletimizin, liderimizin, Cumhurbaşkanımızın sayesinde bu alçaklara bu bayrağı çiğnetmedik, bu vatanı teslim etmedik. Belli ki bunlar ders almamış, şimdi üçü, beşi birden geliyor. Alayı gelsin, hepsinin canına okuruz. Çünkü bizim arkamızda millet var."