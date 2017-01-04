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Başbakan Yıldırım: "Anayasa değişikliği gündemde var, 'Efendim, anayasa değişikliğine ne hacet var', ...
04 Ocak 2017 Çarşamba, 15:51
Başbakan Yıldırım: "Anayasa değişikliği gündemde var, 'Efendim, anayasa değişikliğine ne hacet var', 'Niye anayasa değişikliği ile uğraşıyorsunuz, terör var' diyorlar. Bakın, bunların hepsi tuzaktır, tam da bugün anayasa değişikliği en büyük ihtiyaçtır."