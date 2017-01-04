FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

GİRESUN (AA) - Giresun'da sürdürülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında arama kararı çıkarılan bir kişi Çorum'da gözaltına alınırken, şahsın "ev abisi" olduğu öne sürüldü.
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma doğrultusunda hakkında yakalama kararı bulunan ve bir aydır aranan A.N. isimli şahıs, polis tarafından Çorum'da gözaltına alındı.
Giresun Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahsın işlemleri sürerken, A.N'nin FETÖ'nün ev abisi olduğu öne sürüldü.
Öte yandan polisin devam ettirdiği FETÖ soruşturması kapsamında bir kişi de Giresun'da gözaltına alındı.