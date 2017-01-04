04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜNCELLEME - Bursa merkezli FETÖ/PDY'ye "kripto" operasyonu

04 Ocak 2017 Çarşamba, 15:58

BURSA (AA) - Bursa merkezli 27 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında teğmen, asteğmen ve astsubayların da bulunduğu 46 muvazzaf askerden 45'i gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa'daki FETÖ/PDY'nin insan kaynakları yapılanmasına yönelik operasyonda ele geçirilen dijital materyalleri incelemeye aldı.

Ekipler, şifrelerini çözdükleri bazı belgelerde, 46 kişinin isim listesine ulaştı. Listedeki her telefon numarasının son üç rakam hanesinden "118" rakamının çıkarılması ya da eklenmesi sonucu "kripto" TSK mensuplarının kullandığı numaralar ortaya çıkarıldı.

Bu isimleri araştıran ekipler, söz konusu kişilerin TSK'da teğmen, asteğmen, astsubay gibi görevlerde bulunduklarını tespit etti.

Listede yer alan isimlerin ayrıca örgüte yakınlığına göre 1'den 5'e kadar numaralandırıldıkları ve şüphelilerin tamamının en üst puanlama olan 4-5 olarak işaretlendikleri belirlendi.

Bunun üzerine, Bursa merkezli 27 ilde 46 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen polis ekipleri Bursa, Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri, Şırnak, Erzincan, Balıkesir, Mardin, Şanlıurfa, Bingöl, Amasya, Eskişehir, Kocaeli, Çorum, Adana, Kars, Sakarya, Kahramanmaraş, Malatya, Hakkari, Karabük, Hatay, Tokat, Sivas, Sinop ve Manisa'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şu ana kadar, 45 asker gözaltına alındı. Diğer şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Bu arada, şüphelilerden sadece birinin örgütün şifreli haberleşme uygulaması "Bylock"u kullandığı, diğer şüphelilerin isimlerinin ise FETÖ/PDY ile bağlantılı soruşturmayla ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Söz konusu şüphelilerin örgütün "kripto" elemanları olarak değerlendirildiği öğrenildi.





İLGİLİ HABERLER

Polis kuş uçurtmuyor
YEREL

POLİS KUŞ UÇURTMUYOR
4 bin 300 kişiye kurs verdiler
YEREL

4 BİN 300 KİŞİYE KURS VERDİLER
Bursa Ticaret Borsası
YEREL

BURSA TİCARET BORSASI
Palet altına kalan işçi yaşamını yitirdi
YEREL

PALET ALTINA KALAN İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Karacabey Belediyesi'nden Halep'e yardım eli
YEREL

KARACABEY BELEDİYESİ'NDEN HALEP'E YARDIM ELİ
Bursa'yı 115'i aşkın ülkeden 2 milyon kişi izliyor
YEREL

BURSA'YI 115'İ AŞKIN ÜLKEDEN 2 MİLYON KİŞİ İZLİYOR

Kar yağdı, balık fiyatları tavan yaptı
YEREL

KAR YAĞDI, BALIK FİYATLARI TAVAN YAPTI
Bursa'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

BURSA'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
Yıldırım'da su kesintisi
YEREL

YILDIRIM'DA SU KESİNTİSİ
Uludağ'da sis etkili oluyor
YEREL

ULUDAĞ'DA SİS ETKİLİ OLUYOR
&quot;En uzun horon&quot; rekorunu Almanya'dan Türkiye'ye taşıyacaklar
YEREL

"EN UZUN HORON" REKORUNU ALMANYA'DAN TÜRKİYE'YE TAŞIYACAKLAR
Yıldırımlı minikler başkan amcalarını ağırladı
YEREL

YILDIRIMLI MİNİKLER BAŞKAN AMCALARINI AĞIRLADI
Bursa'da terör operasyonu
YEREL

BURSA'DA TERÖR OPERASYONU

Bursa merkezli FETÖ/PDY'ye &quot;kripto&quot; operasyonu
YEREL

BURSA MERKEZLİ FETÖ/PDY'YE "KRİPTO" OPERASYONU
Manyas Kuş Cenneti'nde Sibirya kazı görüldü
YEREL

MANYAS KUŞ CENNETİ'NDE SİBİRYA KAZI GÖRÜLDÜ
İznik'ten Gölcük'e jest
YEREL

İZNİK'TEN GÖLCÜK'E JEST
GÜNCELLEME - Başını havuzun duvarına çarpan komiser yardımcısı öldü
YEREL

GÜNCELLEME - BAŞINI HAVUZUN DUVARINA ÇARPAN KOMİSER YARDIMCISI ÖLDÜ
Başını havuzun duvarına çarpan komiser yardımcısı öldü
YEREL

BAŞINI HAVUZUN DUVARINA ÇARPAN KOMİSER YARDIMCISI ÖLDÜ

Güney Marmara'ya dondurucu soğuk geliyor
YEREL

GÜNEY MARMARA'YA DONDURUCU SOĞUK GELİYOR
BESAŞ hizmet kalitesi için araç filosunu yeniliyor
YEREL

BESAŞ HİZMET KALİTESİ İÇİN ARAÇ FİLOSUNU YENİLİYOR
Onkoloji hastası çocukların 'renkli öyküleri' sergiye yansıdı
YEREL

ONKOLOJİ HASTASI ÇOCUKLARIN 'RENKLİ ÖYKÜLERİ' SERGİYE YANSIDI
Karla kesintisiz mücadele sürüyor
YEREL

KARLA KESİNTİSİZ MÜCADELE SÜRÜYOR
Bursa'daki terör operasyonu
YEREL

BURSA'DAKİ TERÖR OPERASYONU
Bursaspor Vakfının yeni yönetimi belirlendi
YEREL

BURSASPOR VAKFININ YENİ YÖNETİMİ BELİRLENDİ