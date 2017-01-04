Akhisar Belediyespor'da transfer

MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, İsveç'in Malmö takımında forma giyen Ganalı orta saha oyuncusu Kofi Adu'yu 3,5 yıllığına renklerine bağladı.
Akhisar Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Malmö'den transfer edilen 26 yaşındaki Kofi Adu için Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla imza töreni düzenlendi.
Törende, 26 yaşındaki Kofi Adu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Ön liberoda oynayacağı bildirilen futbolcunun takımla birlikte Antalya kampına katılacağı bildirildi.